TNT Theatre zeigt „Nelson and Winnie Mandela“

Im Theater Lindau ist am Montag, 21. Oktober, um 9 und 11.15 Uhr das englische Drama „Nelson and Winnie Mandela“ zu sehen. Das Stück ist für Zuschauer ab 15 Jahren geeignet und erzählt von Nelson Mandelas „langem Weg zur Freiheit“ entlang der Geschichte seiner Ehe mit Winnie Madikizela-Mandela, teilt das Theater mit.

In Filmen und Theaterstücken über die Einführung der Apartheid in Südafrika und ihren Zusammenbruch werden viel zu oft die komplexen Probleme ausgeblendet, die mit der Errichtung einer ethnisch gemischten Gesellschaft in einem von Unterdrückung und Gewalt geprägten Umfeld einhergehen. Das TNT Theatre bringt diese Thematik anhand der wechselvollen Geschichte über die Ehe der Mandelas auf die Bühne, heißt es weiter. Nelson Mandelas Kampf für den Aufbau eines neuen Südafrika spiegle sich im Kampf um seine Ehe mit Winnie wider. Die Frau, die ihm in all den Jahren der Gefangenschaft und des Leides zur Seite stand, war auch die Frau, die sich in dieser Zeit von ihm entfremdete, die radikal und rücksichtslos war in ihren Ansichten, die seinen Versöhnungswillen und seine Opferbereitschaft aufs Spiel setzte.

Das Theaterstück untersucht die Verwicklungen und Widersprüche im modernen Südafrika und stellt die Frage, ob Gewalt im Streben nach Freiheit und Gleichberechtigung überhaupt jemals gerechtfertigt ist.

Das Stück dauert etwa 95 Minuten, es gibt keine Pause.