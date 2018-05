Tischtennisteamdes ESV steigt auf

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des ESV Lindau hat vor Kurzem ihr Relegationsspiel gegen den TTF 81 Schomburg zum Aufstieg in die Kreisliga B in Meckenbeuren ausgetragen. Dieser glückte den Lindauern nach ihrem 9:2-Erfolg, wie der Verein mitteilt.

Ersatzgeschwächt fuhren die Lindauer mit Anni Bürgel, Cord Mempel, Werner Danner, Hans Peter Peter, Mario Tomas und Tino Pagano. Die Eingangsdoppel gingen an den ESV. Bürgel/Mempel gewannen nach hart umkämpften Sätzen mit 3:2, Danner/Tomas siegten mit 3:1 und Berg/Pagano in engen Sätzen mit 3:0. Die Einzel Bürgel und Mempel gewannen 3:0 und 3:1. Danner kämpfte unermüdlich, verlor jedoch mit 2:3. Berg ließ seinem Gegner keine Chance und fertigte ihn 3:0 ab. Tomas gewann mit 3:1 ebenfalls sein Einzel, Pagano unterlag mit 0:3. Bürgel und Mempel machten danach den Sack zu und gewannen ihre Einzel mit 3:1 und 3:2. Somit schaffte der ESV Lindau den Aufstieg in die Tischtennis-Kreisliga B ohne große Mühe. Der ESV kann stolz sein auf seine drei aktiven Mannschaften mit ihren Erfolgen. Der Trainingsfleiß macht sich mit der Zeit bezahlt.