Tischtennisteam des ESV Lindau holt 6:6 gegen Bergatreute

Die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des ESV Lindau ist zu Wochenbeginn zu ihrem ersten Rückrundenspiel in der Gymnasiumturnhalle gegen den SV Bergatreute 5 angetreten. Immer noch ersatzgeschwächt spielten Fritz Bogenschütz,Tino Pagano, Martin Schumach und Conni Grünenburg für die Lindauer. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte, wie es im Vereinsbericht heißt.

Nachdem das Vorrundenspiel in Bergatreute unglücklich mit 5:7 verloren ging, setzten die ESV-Spieler von Anfang an alles auf eine Karte. Das Eingangsdoppel Pagano/Bogenschütz spielte stark auf, ließ Doppel 2 von Bergatreute keine Chance und gewann klar mit 3:1. Pagano und Bogenschütz griffen unermüdlich an und setzten die meisten Schmetterbälle unerreichbar für den Gegner auf die Platte. Doppel zwei des ESV machte es nach und gewann den vierten Satz und damit das Spiel mit 3:1. Schumach und Grünenburg kämpften bedingungslos um jeden Punkt, um zu gewinnen, was unterm Strich gelang.

Bogenschütz musste anschließend sein Einzel gegen Gresser mit 1:3 abgeben, Pagano hatte mit 1:3 ebenfalls das Nachsehen. Schumach gewann klar gegen die Nr. 4 mit 3:0 und Grünnenburg verlor im 4. Satz knapp mit 1:3. Bogenschütz spielt sein zweites Einzel gegen die Nummer eins der Gäste, einem sehr jungen und talentierter Spieler. Pausenlos griff der Lindauer Spieler an, unterlag jedoch im fünften Durchgang.

Pagano hatte wenig später gegen den Gästespieler gar keine Chance und verlor glatt in drei Sätzen. Schumach und Grünenburg setzten im Anschluss alles auf eine Karte und behielten gegen die Nummer drei und vier der Bergatreuter Mannschaft mit jeweils 3:0 für den ESV Lindau die Oberhand. Somit stand es 5:5 – was folgten, waren die beiden Enddoppel, die noch gespielt werden mussten und über den Ausgang des gesamten Aufeinandertreffens den Ausschlag gaben.

Das ESV-Doppel Pagano/Bogenschütz zelebrierte das Angriffsspiel konsequent weiter und ließ beim 3:1-Sieg der gegnerischen Paarung letztlich keine Chance. Marin Schumach und Conni Grünenburg hatten damit den Siegpunkt in der Hand. Sie verloren allerdings im vierten Satz und unterlagen zum 1:3. Der Endstand zwischen Lindau und Bergatreute war somit 6:6, entsprach dem Spielverlauf und war somit ein gerechtes Ergebnis.