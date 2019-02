Tischtennis-Zweite der TSG Zech siegt und führt Tabelle an

Das zweite Tischtennisteam der TSG Lindau-Zech hat am Samstagabend den weitaus besseren Start beim Auswärtsspiel gegen den SV Bergatreute III erwischt und behielt am Ende mit 9:3 die Oberhand. Obwohl die beiden Topspieler Björn Patzer und Gerhard Meister parallel bei der TSG-Ersten aushelfen mussten, stellten die Zecher eine schlagkräftige Truppe auf die Beine. Dass es dann so gut laufen würde, hätte laut Vereinsbericht zuvor niemand gewettet – zumal die Gastgeber vor diesem Spiel noch Tabellenführer in der Kreisliga A waren.

Die völlig neu formierten Doppel Mathias Hotz/Patrick Katzmann, Tobias Hotz/Heiko Leonhard und Bernhard Radlinger/Wolfgang Rupflin siegten und brachten die Lindauer gleich zu Beginn mit 3:0 in Führung. Mathias Hotz und Katzmann hatten anschließend das vordere Paakreuz der Bergatreuter fest im Griff und erhöhten auf 5:0. Das es so nicht weiterlaufen würde, war nun zu erwarten.

So musste Radlinger gegen einen stark aufspielenden Gegner den ersten Gegenpunkt zulassen. Doch Tobias Hotz und Leonhard, der nach langer Spielpause zum erstenMmal wieder ein Punktspiel bestritt, bauten die Führung auf 7:1 aus. Auch Rupflin zeigte eine gute Leistung, musste jedoch nach fünf hart umkämpften Sätzen seinem Gegenüber zum Sieg gratulieren.

Anschließend musste Mathias Hotz den dritten Punkt für die Gastgeber zulassen. Hierbei machte sich sein Trainingsrückstand bemerkbar. Ihm fehlte die nötige Sicherheit, um den gegnerischen Spitzenspieler zu bezwingen. Kurzen Prozess machte hingegen Patrick Katzmann und gewann ungefährdet in vier Sätzen. Den Sieg für Gästemannschaft vom Bodensee sicherte Tobias Hotz nach starker Leistung im Entscheidungssatz. Damit hat die TSG Zech die Tabellenführung wieder zurückerobert und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Am vorletzten Sonntag traten die Nachwuchsspieler der TSG Lindau-Zech bei der Kreisjahrgangssichtung des Bezirks Allgäu-Bodensee an und erzielten hervorragende Ergebnisse. Bei den Mädchen U13 wurde Doreen Krüger ausgezeichnete Zweite und musste sich mit vier Siegen lediglich der Erstplatzierten geschlagen geben. Bei den U13-Jungen belegte Janne Leonhard bei seinem ersten Turnier einen guten siebten Rang.

Laurin Boutreau wurde Erster und war mit zehn Siegen und nur zwei verlorenen Sätzen der überragende Spieler bei den Jungen der Alterklasse U14. Etwas weniger Teilnehmer waren bei den Jungen U15 gemeldet, Hier gewann Linas Kadidroga überlegen und gab ebenfalls nur zwei Durchgänge ab. Am stärksten besetzt war die Klasse Jungen U18. Hier erzielte Johannes Krämer von der TSG eine sehr guten fünften Rang im Feld von knapp 30 Teilnehmern. Auf Rafael Miller und Ben Bohle waren ebenfalls in dieser starken Gruppe am Start, konnten sich jedoch nicht auf den vorderen Rängen platzieren.