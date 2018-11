Tischtennis-Erste kämpft um Klassenerhalt

Am vorletzten Spieltag der Vorrunde steht für Zechs erstes Tischtennisteam ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse an. Um 19 Uhr ist der punktgleiche Tabellennachbar TSV Laubach zu Gast in der Zecher Schulturnhalle. Die Gäste haben ein deutlich besseres Spielverhältnis und stehen vor den Lindauern auf Platz acht. Ihre drei Punkte erzielten sie in drei Unentschieden, konnten allerdings noch kein Spiel gewinnen. Auch in den letzten beiden Partien zeigten die Laubacher einen leichten Abwärtstrend. Die Zuschauer erwartet am Abend ein spannende Begegnung.

Anders läuft es derzeit bei der Zweiten. Sie beendet bereits die Vorrunde und kann am Samstag um 15.30 gegen den TSV Opfenbach den Herbstmeistertitel aus eigener Kraft sichern. Dazu reicht bereits ein Remis. In der Form, in dem sich die Mannschaft derzeit befindet, scheint das eigentlich kein Problem zu sein. Doch sicher darf man sich beim Tischtennis nie sein. So wird sich die TSG heute nochmals voll motivieren und wird natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen.