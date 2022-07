Tischkalender durch Sonne im Kosmetikspiegel entzündet

Ein Großaufgebot der Lindauer Feuerwehr, mit den Löschzügen Nord, West und Hauptwache, ist am Mittwoch mit dem Stichwort „Brand – Person in Gefahr“ nach Oberreitnau alarmiert worden. Laut Mitteilung sollte starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Reihenhauses erkennbar sein und sich noch Personen im Objekt befinden. Das berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben.

Eine Vielzahl an Löschfahrzeugen rückte sofort in den Pelagiusweg aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine leichte Verrauchung und Brandgeruch im Dachgeschoss des Wohnhauses festgestellt werden. Personen waren nicht in Gefahr. Die Erkundung der Wohnräume mittels Wärmebildkamera ergab, dass sich ein Tischkalender entzündet hatte, der in der Nähe des Fensters aufgestellt war. Ein daneben befindlicher Kosmetikspiegel hatte die Sonnenstrahlen so gebündelt, dass die Hitze den Papierkalender entzündet hatte. Daraufhin hat ein Trupp den Tischkalender mit dem verkohlten Papier ins Freie gebracht und die Umgebung der Brandstelle auf erhöhte Temperaturen überprüft. Nachdem die natürliche Lüftung über Fensteröffnungen sichergestellt war und sich keine Anzeichen auf weitere Glutnester ergeben hatten, konnte der Einsatz schnell abgeschlossen werden. Die Feuerwehr Lindau war mit insgesamt rund 60 Feuerwehrangehörigen und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren Rettungsdienst, Polizei und Stadtwerke vor Ort.

Noch während die Gerätschaften abgebaut wurden, ging eine weitere Einsatzmeldung ein. In Oberrengersweiler machte ein kleiner, quer liegender Baum ein Passieren der Straße unmöglich. Der Löschzug Nord rückte mit einem Löschfahrzeug zur Einsatzstelle aus und entfernte das Verkehrshindernis binnen 15 Minuten.

Die Feuerwehr Lindau war auch am vergangenen Montag im Einsatz. Gegen 10 Uhr am Vormittag musste die Hauptamtliche Wachbesatzung zu einer Türöffnung in die Köchlinstraße ausrücken. Polizei und Rettungsdienst waren ebenso im Einsatz.

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache gegen 0.50 Uhr zum Buttlerhügel gerufen. Ein Rauchwarnmelder hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Nachbarn wurden auf das Warnsignal aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur betroffenen Wohnung im Erdgeschoss. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Rauchwarnmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass die Kräfte die Wohnung wieder verschließen und sich gegen 1.30 Uhr auf den Heimweg machen konnten.