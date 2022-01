Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Fit ins neue Jahr starten? In und um Lindau geht das ganz ohne Studios

Ob Trimm-Dich-Pfad, Calisthenics oder Wandertour mit historischem Ziel: In Lindau und einigen umliegenden Gemeinden gibt es eine vielfältige Auswahl an meist kostenlosen Sportmöglichkeiten an der frischen Luft. Das sind die Orte, die Sportbegeisterte, oder die, die es werden möchten, entdecken können.

Wer schnell läuft, kommt auch beim Wandern auf den Kinberg ins Schwitzen. Besonders wichtig ist gutes Schuhwerk – oder sogar Schneeschuhe. An diesem Tag war aber sogar ein Weg getrampelt. (Foto: Ronja Straub)

Der Marathon in die Filmbranche - eine Wasserburgerin tritt ihn an

Ein harter Weg in eine glamourös scheinende Welt: Anna-Lena Polath möchte ihn gehen. In Wasserburg aufgewachsen, in Bayreuth studiert, in Kalifornien für einen Kurzfilm ausgezeichnet - was die junge Regisseurin bereits erlebt und nun noch vorhat, lesen Sie hier.

In ihren Kurzfokumentarfilm „Snaps for Momo“ erzählt Anna-Lena Ponath die Geschichte des Tanzlehrers Momo. (Foto: Anna-Lena Ponath)

Hundekot vor der Tür - ein Anwohner geht dagegen vor

Hans-Dieter Buchmüller hat die Nase voll. Er wohnt an einer beliebten Hunde-Gassistrecke in Meckenbeuren. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner bleiben oft einfach liegen. Seitens der Gemeinde ist bisher nichts unternommen worden - jetzt ist Buchmüller selbst aktiv geworden.

Es fehlt an Gelben Säcken - für Bürger gibt es jedoch eine Alternative

Sonst einfach abzuholen im Tettnanger Rathaus oder bei der Meckenbeurer Gemeindeverwaltung: Gelbe Säcke für den Plastikmüll. Aufgrund von Lieferengpässen haben die Kommunen derzeit keine vorrätig. Wie können die Bürger sich im Augenblick anderweitig behelfen?

Taschenaschenbecher "to go": Bodensee-Touristen sollen mit diversen Kniffen nachhaltiger werden

Den hiesigen Tourismus nachhaltiger gestalten, die Echt Bodensee-Card digitalisieren - was sich die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH darüber hinaus noch für 2022 vorgenommen hat, finden Sie hier.

So sieht das Logo des Projektes „ECHT nachhaltig“ der DBT aus. (Foto: DBT)

Kressbronner Angler wollen erneut gegen die Kurtaxe klagen

Die Geschäftsführung von Ultramarin sowie der Angelsportverein Kressbronn ziehen wiederholt vor das Verwaltungsgericht, um gegen die neue Kurtaxen-Satzung zu klagen. Die erste Klage ist zwar erfolgreich gewesen: Die Gemeinde passte die Satzung an. Allerdings schade diese Anpassung den Anglern noch mehr, wie sie sagen.