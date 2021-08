Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Verspätungen, Zugausfälle, überfüllte Züge

Bahnkunden beschweren sich seit Jahren über die Zustände auf der Bodenseegürtelbahn. Was ein 71-jähriger jetzt auf der Bahnstrecke zwischen Überlingen und Friedrichshafen erlebt hat, ist besorgniserregend. Der Urlauber erhebt diese diese schweren Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn.

Bäcker Bär schmeißt Kunden ohne Maske raus

Ein Tourist aus Sachsen will in der Bäckerei von Tobias Bär in Tettnang einkaufen. Doch dabei verweigert er das Tragen einer Maske. Die Situation schaukelt sich hoch und eskaliert. Der momentane Stand: Gegenseitige Anzeigen wegen Beleidigung. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Unterwegs mit Lindaus selbstfahrendem Würfelbus

Ein Bus ohne Fahrer, nur der Computer lenkt und bremst: Die Fahrt mit dem Prototypen von Continental ist ein ungewöhnliches Erlebnis. Inzwischen bringt er Besucher von der Inselbrücke bis zur Gartenschau. Davor mussten einige Startschwierigkeiten beseitigt werden. Hier geht's zum Artikel

Heiße Endphase bei der Sanierung der B30 beginnt

Immer wieder sind „Schwarzfahrer“ unterwegs, die auf der unfertigen Bundesstraße abkürzen wollen. Sie bezahlen den Versuch zumeist mit dem Verlust der Reifen - und müssen obendrein mit einer Anzeige rechnen. In einer Woche soll die Baustelle fertig und die Umleitung aufgehoben sein, wie unser Redakteur Roland Weiß in diesem Artikel zusammenfasst.

Heute hat der Vfb Friedrichshafen bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben, wo in der neuen Saison die Spiele ausgetragen werden: In der Neu-Ulmer ratiopharm-Arena.

Hier kracht es in Friedrichshafen besonders oft

Die Verkehrsexperten analysieren jedes Jahr die Sicherheit auf den Straßen, um zu überprüfen, wo nachgebessert werden muss. Manche Bereiche beruhigen sich so, andere bleiben Unfallschwerpunkte. Noch immer gibt es auf den Häfler Straßen eine ganze Reihe an Gefahrenstellen. Wo diese liegen, zeigt unsere interaktive Karte.

Lindaus Oberbürgermeisterin hat großzügig gerundet

Mit 70 Millionen Euro war die Lindauer Inselhalle veranschlagt, nun ist die Endabrechnung der Sanierung quasi fertig – und liegt nur bei 66 Millionen. Die Diskrepanz von vier Millionen erklärt Lindaus Stadtoberhaupt so: Sie habe im Vorfeld aufgerundet. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen.

Eine Busverbindung zwischen Friedrichshafen und Lindau, die in allen auf dem Weg liegenden Bodenseegemeinden Halt macht.