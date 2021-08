Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Keine Pleite am Flughafen Friedrichshafen, „nur“ Corona

Keine Flüge mehr nach Mallorca: Bei solchen Nachrichten machen sich alle, die gerne von Friedrichshafen aus abheben, sofort wieder Sorgen um den Bodensee-Airport. Doch dieses Mal steckte keine Pleite dahinter, es lag tatsächlich „nur“ an Corona, dass die Buchungszahlen für das Hochrisikogebiet einbrachen, ansonsten ist der Flughafen weiter fleißig auf dem Weg in Richtung Sanierung.

Und auch neue Flugziele gibt es: Ab September ist wieder eine wichtige deutsche Stadt im Programm. Tanja Poimer hat nachgefragt, wo es hingeht und wie es derzeit überhaupt am Flughafen läuft (hier klicken).

Landwirte in Lindau dürfen Wohnmobile auf ihren Höfen beherbergen

Die Staatsregierung hat die Anforderungen an Wohnmobilstellplätze auf Bauernhöfen erneuert – der Startschuss für legales Camping auf landwirtschaftlichen Betrieben.

Während ein Lindauer Landwirt schon begeistert plant, mahnt einer aus Oberreute vor den Gefahren: Die Politik rolle der Caravaning-Industrie den grünen Teppich aus. Hier geht's zum ganzen Artikel.

Fest am Bahnübergang Kehlen läuft aus dem Ruder

Ein Fest zur einjährigen (unfreiwilligen) Schließung des Bahnübergangs in Kehlen: Das hat viele Menschen begeistert und angezogen. Doch am Ende löst die Polizei das fest auf.

Der Vorwurf: Verkehrsgefährdung und Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Außerdem sei die Veranstaltung nicht angemeldet gewesen. Was das für den Wirt bedeutet.

Friedrichshafen will selbst über Tempo 30 entscheiden

Wer wüsste besser, wo Tempo 30 gelten sollte, als die betroffenen Städte? Sollte man zumindest meinen. Bisher dürfen sie aber nicht selbst uneingeschränkt darüber entscheiden; das Regierungspräsidium redet mit. So gab es in Friedrichshafen Probleme damit in der Wera-, der Eugen- und der Charlottenstraße.

Nun hat der Städtetag eine „Initiative Tempo 30“ gestartet, der sich Friedrichshafen angeschlossen hat. Was damit in Zukunft anders werden soll und welchen Straßen das zugute kommen könnte, hat Alexander Tutschner zusammengetragen. Hier geht's zum ganzen Artikel.

Torstuben in Tettnang suchen einen Koch

Die Torstuben in Tettnang sind eine beliebte Traditionsgaststätte. Doch auch wenn der Hotelbetrieb weiterläuft, ist im Restaurantbereich vorläufig Schluss.

Der Grund: Fachkräftemangel, es fehlen Köche. Torstuben-Chefin Ulrike Schühle ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Hier lesen Sie mehr.

Wie viel Tourismus verträgt der Bodensee?

Der Tourismus ist am Bodensee ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Vielen Einheimischen ist es aber schon zu voll, sie fühlen sich von den Gästen zurückgedrängt.

Eine Woche lang widmete sich die Redaktion der LZ dem Thema Tourismus. Und der Frage: Wie viel ist zu viel? Bilder, Video und alle Infos gibt es hier.