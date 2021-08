Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Wo künftig große Baugebiete entstehen sollen

Der Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben hat es in sich und zwar nicht nur beim Thema Gewerbegebiete contra Natur. Auch für die künftigen Wohngebiete gibt es darin sehr konkrete Vorgaben, zum Beispiel, wie viele Menschen künftig auf einem Hektar wohnen sollen.

Wie viele das sind und warum der Regionalverband von einem deutlich höheren Wachstum als das statistische Landesamt ausgeht, hat Alexander Tutschner aufgeschlüsselt. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

Großbrand zerstört Hof bei Meckenbeuren

„Was die ganze Familie in 15 Jahren aufgebaut hat, liegt jetzt in Trümmern.“ Ein Bild der Zerstörung bietet sich in Laufenen. Dort hat ein Brand einen Teil des Hofs der Familie Hirscher vernichtet. So will der Landwirt jetzt weitermachen.

Wird Ihnen der Tourismus in der Region schon zu viel?

Schwaebische.de diskutiert zum Thema Overtourismus. Am Montag, 9. August, ab 19 Uhr sprechen die Journalisten Julia Baumann und Emanuel Hege mit Wissenschaftlern, Tourismusvertretern und Polizei darüber, ob am Bodensee zu viele Touristen unterwegs sind oder nicht.

Auch ihre Meinung ist gefragt: Sprechen Sie mit und beantworten Sie unsere Fragen zum Thema Tourismus.

Spielplatz bleibt zum Schutz von Fledermäusen erhalten

Eine Unterschriftenaktion hat nichts bewirkt, aber ein Fledermausvorkommen hat nun zum Planungsstopp im Tettnanger Loretoquartier geführt. Ein für die Anwohner wichtiger Spielplatz kann bleiben. Das sagt die Initiative, die sich dafür eingesetzt hat.

Partys mitten im Biotop

Ein idyllisches und gut geschütztes Plätzchen ist die Uferzone beim Herzog-Karl-Weg in Friedrichshafen. Und eigentlich auch durch einen Zaun gesperrt. Da waren allerdings schnell große Löcher drin, seit die Partyszene diesen Sommer die Ecke entdeckt hat, dort bis morgens feiert und jede Menge Müll hinterlässt.

Harald Ruppert hat eine Anwohnerin getroffen, die einen originellen Vorschlag hat, wie man die Partygänger zum Umzug bewegen könnte. Hier lesen Sie mehr.

Weg mit dem Coronabauch! Unser Kollege wird fit für den Marathon

Unser Lindauer Redaktionsnordlicht Grischa Beißner will es wissen: Nachdem er im Lockdown gezwungenermaßen ewig ohne Sport herumdümpelte, hat er beschlossen, den Homeoffice-Sessel gegen Laufschuhe zu tauschen. Nun will er beim Drei-Länder-Marathon auf einer Teilstrecke mitlaufen.

Hauptsache lebendig ankommen, lautet sein Motto. Auf dem Weg zur Ziellinie - oder dem vorherigen Umfallen - recherchiert er Tipps zum wieder Fit werden nach dem Lockdown und zeigt, was alles zur Vorbereitung auf einen Langstreckenlauf dazugehört. Hier gehts zum ganzen Artikel.