Timm Brunnhuber ist Spieler des Monats Januar

Tim Brunnhuber hat bei der Wahl zum Spieler des Monats Januar das Rennen gemacht: Der Stürmer des Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders setzte sich im Voting der Lindauer Zeitung durch.

Die Preisverleihung fand am Sonntagabend während der ersten Drittelpause beim Heimspiel der Inselstädter gegen den ESC Geretsried statt. Der 20-jährige Eishockeyspieler wurde auf dem Eis von EVL-Marketingvorstand Patrick Meier und Verena Rausch, Verlagsleiterin bei der Lindauer Zeitung, beglückwünscht.

Brunnhuber stieß im Sommer des Vorjahres vom Oberliga-Konkurrenten EV Regensburg zu den Islanders. Der 1,82 Meter große und 90 Kilogramm schwere Stürmer mit der Rückennummer 14 absolvierte ein recht passable Hauptrunde und will mit dem EV Lindau in Gruppe A der Qualifikationsrunde seinen Beitrag dazu leisten, dass seine Mannschaft auch in der kommenden Saison Oberliga-Eishockey spielen wird.

Bei der Preisverleihung am Sonntagabend wurden auch die Gewinner der LZ-Votingaktion geehrt: Einen handsignierten Original-Fanschal der Islanders darf ab sofort Thomas Kloos aus Friedrichshafen sein Eigen nennen. Über zwei Sitzplatzkarten für eines der nächsten EVL-Heimspiele freute sich Dirk Scholz (Lindau). Und Rainer Sirch gewann aus Kressbronn gewann den Original Islanders Fanschal.

Auch für Februar sucht die LZ mit dem EVL den Spieler des Monats.