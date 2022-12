Tierschutzpartei stellt ihre Kandidaten vor

Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) ist seit Herbst 2018 im Bezirkstag von Oberbayern und seit 2019 in vielen Kommunalparlamenten vertreten. Im Oktober 2023 tritt sie erstmalig auch in Schwaben an. Am 10. Dezember traf sich die Parteibasis im „Club der Idealisten“ auf der Lindauer Altstadt-Insel, um je eine Wahlkreisliste für den Landtag und für den Bezirkstag aufzustellen; der Zufall wollte es, dass beide Listen nun exakt identisch ausgefallen sind.

Auf den Plätzen 1 und 7 kandidiert das Kemptener Ehepaar Christoph Meiler (Maschinenbautechniker, geb. am 17.8.1996) und Katharina Meiler (Grafikdesignerin, geb. am 24.6.1996). Auf den Plätzen 2 und 5 ist der Stimmkreis Aichach-Friedberg vertreten, durch die Erzieherin Petra Mehrer (geb. am 16.9.1968) aus Schmiechen und die Berufsschullehrerin Carola Thanhäuser (geb. am 21.8.1966) aus Mering.

Die Kandidierenden auf den Plätzen 3 und 6 kommen aus dem Lindauer Buchhandel: Die Schriftstellerin Eva-Maria Altemöller (geb. am 4.11.1957) betreibt auf der Insel zwei Buchhandlungen und zwei Stoffläden. Ihr Mitarbeiter Korbinian Roth (geb. am 17.3.1995) ist Buchhändler. Auf Listenplatz 4 und im Stimmkreis Neu-Ulm kandidiert die Angestellte Irmgard Ulmeier (geb. am 30.7.1963) aus Neu-Ulm.

Mit dieser Besetzung wird die Tierschutzpartei in ganz Schwaben mit der Zweitstimme wählbar sein, in vier der dreizehn Stimmkreise zusätzlich mit der Erststimme. Allerdings muss die Partei noch Unterstützungsunterschriften von rund 1400 schwäbischen Wahlberechtigten sammeln. Die amtlichen Formulare dafür können als pdf beim Landesgeneralsekretär Michael Krämer, Mail an michael-kraemer@tierschutzpartei.de, angefordert werden.