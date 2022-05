Tiere suchen...Kater Sir Henry

Der getigerte Kater „Sir Henry“ wurde herrenlos in Lindenberg gefunden und ins Tierheim gebracht. Wie sich herausstellte ist er FIV positiv, daher wird er nur in Einzelhaltung als Wohnungskater oder zu einer anderen FIV-Katze dazu vermittelt. „Wenn möglich mit katzensicherem Balkon oder Terrasse, so dass er nicht weglaufen kann“, schreibt dasTierheim Lindau. Der kleine, zierliche Kater ist unheimlich verschmust und verspielt. Sein Alter wird auf zwei Jahre geschätzt. Wie alle Katzen im Tierheim ist er geimpft, tätowiert und kastriert. Tierfreunde, die sich für den Stubentiger interessieren und noch mehr über ihn wissen wollen, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 083 82 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de