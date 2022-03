Tiere suchen ... drei Degus

„Adele, Ursula und Brunhilde“ sind drei Degus, die sich seit Februar im Tierheim befinden. Die drei Nager sind im August 2021 geboren und da sie schon immer zusammen waren, wäre ein gemeinsamer Platz natürlich sinnvoll. Die ursprüngliche Heimat von Degus ist Chile in Südamerika. Dort leben sie in Kolonien zusammen. So ist es klar, dass die tagaktiven Tiere nicht einzeln gehalten werden dürfen. Auch der beste Mensch kann einen Artgenossen nicht ersetzen. Die Tiere sind keine Kuscheltiere, auch wenn sie so aussehen – und somit nicht für Kinderhände geeignet. Degus können bis zu neun Jahre alt werden, nagen gerne, brauchen entsprechende Klettermöglichkeiten, baden gerne im Sand und benötigen einen großen Käfig. Die drei Degus sind sehr neugierig, aber nicht handzahm. Tierfreunde, die sich für sie interessieren, können sich mit dem Tierheim Lindau Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de