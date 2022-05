Tiere suchen ...

Der Appenzellermischling „Anton“ kam aus gesundheitlichen Gründen der Besitzer ins Tierheim. Der kastrierte Vierbeiner ist am 21. Februar 2017 geboren und sucht einen Platz bei hundeerfahrenen Tierfreunden, schreibt die Tierheim-Leitung. Es sollten maximal zwei Personen ohne Kinder sein, denn der aktive Hund braucht Struktur und Zeit. Ob er andere Hunde mag, entscheidet die Sympathie. Ausgeprägt ist sein Jagdtrieb. So sollte er vom „Kopf“ her ausgelastet werden, so das Tierheimpersonal. Anton kann sehr stur sein und versucht das Zepter in die Hand zu nehmen, deshalb sollten die zukünftigen Besitzer rasseerfahren im Umgang mit Appenzellern sein. Er liebt es Auto zu fahren. Im Haus drinnen zeigt er ein anhängliches und verschmustes Verhalten. Draußen ist ein eingezäunter Garten sinnvoll. Wer mehr über Anton erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau in Verbindung setzen, Telefon: 08382 / 7 23 65. Weitere Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de.