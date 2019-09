Am Dienstagvormittag ist in der Tiefgarage des „Lindaupark“ die Seite eines dort abgestellten Autos zerkratzt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. Bislang fehlen konkrete Hinweise auf einen Täter. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Lindau zu wenden.