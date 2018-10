Tiefenentspannt mit Tai Chi

Der Lehrgang findet am Samstag, 6.Oktober, von 10 bis 15.30 Uhr in der Jahnturnhalle in Lindau (Insel), Rotkreuzplatz 1 statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 20 Euro. Es wird ausreichend Pausen geben. Für Getränke und kleine Snacks auf Spendenbasis ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter Telefon 08382 / 49 52 oder per E-Mail an