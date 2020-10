Thundermother rockt den Club Vaudeville

Die Band Thundermother ist auf ihrer Heat-Wave-Tour und spielt am Sonntag, 25. Oktober, ab 20 Uhr im Club Vaudeville. Einlass ist ab 19 Uhr. „Heat Wave“ heißt der Titel des vierten Thundermother-Albums – und er ist so prägnant wie die Message der schwedischen High-Voltage-Rock’n’Rollerinnen: „Seid bereit, Thundermother kommen über Euch wie eine Hitzewelle voller Songs! Wir reißen Euch mit unserer Sound-Energie mit“, heißt es in der Pressemitteilung.

