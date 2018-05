Thomas Siffling spielt im Schwarzen Hasen

Das Thomas Siffling Quartett spielt am Freitag, 16. Februar, ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen.

„Trompeter Thomas Siffling gehört zu den Wegbereitern der jungen, europäischen Jazzszene und machte sich einen Namen durch packende Auftritte und Tourneen auf der ganzen Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach 15 Jahren, in denen der 45-jährige Mannheimer im Trio gespielt habe, erfinde er sich der 45-jährige Mannheimer nun in seinem Album „Flow“ gerade neu. Der Musiker spielt gemeinsam mit Konrad Hinsken (Piano/Fender Rhodes), Dirk Blümlein (Bass) und Christian Huber (Schlagzeug/Electronics). „Gefühlvolle Melodien paaren sich mit treibenden Grooves und elektronischen Sounds“, schreibt der Veranstalter. Das erinnere nicht nur an den Norweger Bugge Wesseltoft, Siffling knüpft auch an die Tradition des großen Miles Davis an.

Weitere Informationen gibt es unter www.jazzpoint-wangen.de oder unter www.thomassiffling.com. (lz)