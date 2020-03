Therme sucht Fachleute für alle Bereiche

Die Therme Lindau geht neue Wege bei der Personal- Aquisition, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Mit der Therme, die im ersten Quartal 20121 den Betrieb aufnehmen soll, entsteht an einem einmaligen Standort ein vielfältiges Angebot für Erholungsuchende, aber auch für künftige Arbeitskräfte aus verschiedensten Bereichen. Für einen punktgenauen und erfolgreichen Eröffnungsstart soll nun ein starkes Team zusammen gestellt werden. Interessierte können sich unverbindlich bei der sogenannten „Recruiting Night“ („Rekrutierungsnacht“) über das Angebot der Therme Lindau und über die zukünftigen Arbeitsstellen informieren, schreibt die Thermen-Geschäftsleitung weiter. Potenzielle Bewerber treffen hier auf die künftigen Führungskräfte und Kollegen. In lockerer Atmosphäre werden interessante Einblicke in die Welt der Wellnessbranche gewährt. Bei Führungen durch die entstehende Therme wird den Interessenten das gesamte Angebot erläutert. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Interessierte Bewerber müssen nur ihren Lebenslauf mitbringen.

Gesucht werden Mitarbeiter in den Bereichen: Management/Verwaltung (Marketing, Lohn- und Finanzbuchhaltung), Rezeption, Service Gastronomie, Küche, Fitness (Fitnesstrainer, Physiotherapeuten, Kursleiter), Mitarbeiter Therme / Sauna (Fachangestellte für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmer, Aufgiesser), Techniker (HLS, Elektriker), Reinigungskräfte (Grundreinigung, Tagesservice), Mitarbeiter Spa (Masseure, Wellnessbehandler)

Die einzige Berufsfachschule für den Ausbildungsberuf Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe in ganz Bayern befindet sich in Lindau, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. Das mach die Therme zum idealen Ausbildungsbetrieb für künftige Profis in der Freizeitbranche.

Das Unternehmen Schauer&Co GmbH, Überlingen, GmbH mit Sitz in Überlingen am Bodensee ist ein Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Planung, beim Bau und dem Betrieb von Thermen mit rund 350 Mitarbeitern in allen Betriebsgesellschaften. Derzeit, so die Pressemitteilung weiter, baut das Unternehmen parallel zur Fertigstellung der Havel-Therme in Werder die neue Therme in Lindau am Bodensee. Das Investitionsvolumen für beide Projekte betrage zusammen zirka 75 Millionen Euro. Schauer & Co. betreibe aktuell vier Thermen und Wellnessanlagen mit zusammen über einer Million Gästen pro Jahr.

Unternehmensgründer Andreas Schauer war nach dem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit der Abschlussarbeit „Konzept, Planung, Bau und Betrieb eines Multifunktionsbades in kommunaler Trägerschaft für die Daseinsvorsorge und zur Steigerung des touristischen Angebotes“ in leitender Position bei Betrieben der Branche in Planung, Bau und Eröffnung tätig (unter anderem Claudius-Therme in Köln, Mediterana in Bergisch Gladbach, Bali- Therme in Bad Oeynhausen und Bodensee-Therme in Überlingen. 2007 startete er mit seinem eigenen Unternehmen, zu dem heute mehrere Betriebsgesellschaften gehören. 2019 wird der Umsatz laut Pressemitteilung über 50 Millionen Euro liegen.