Therme Lindau lässt’s am ersten Geburtstag krachen

- So düster es wegen der Corona-Pandemie bei der Eröffnung Ende Juni 2021 auch ausgesehen haben mag – bereits das erste Jahr der Therme Lindau ist aus Sicht von Investor und Betreiber Andreas Schauer eine Erfolgsgeschichte: „Die Menschen haben unser Konzept trotz widriger Umständen ausgezeichnet angenommen.“ Die Zahl von 355 000 Besuchern spreche dafür. Das sei deutlich mehr, als unter den schwierigen Umständen zu erwarten gewesen war.

Besonders freue es Schauer, dass gerade für viele Einheimische die Lindauer Therme fester Bestandteil ihres Alltags geworden sei. „Oder besser gesagt fester Bestandteil der Selbstfürsorge jenseits des Alltags. Denn genau dafür stehen wir: Für eineAuszeitkultur zum Krafttanken.“ Das sieht Betriebsleitern Magdalena Teich genauso: „Die Idee eines Traumschiffs direkt am Bodenseeufer ist wahr geworden. In der Therme findet jeder Gast das passende Angebot. Egal ob Familien mit Kindern, ausgewachsene Thermen-Fans oder Saunabegeisterte. Wir wollen neben dem klassischen Thermengast vor allem auch die jüngere Zielgruppe ansprechen. Neben den langen Öffnungszeiten, den Angeboten der Poolbars oder den Sauna-Events ist es vor allem das Ambiente, das die Gäste immer wieder positiv hervorheben.“

Kleiner Wermutstropfen als Kehrseite der hohe Akzeptanz: „Es gibt Bereiche in der Therme Lindau, die wegen des Erfolgs eigentlich schon wieder zu klein sind“, sagt Schauer und plant bereits für die kommenden Jahre, die Anlage zu erweitern und auszubauen. Das gelungen Premieren-Jahr will die Therme Lindau am Samstag, 2. Juli, mit ihren Gästen in den drei zentralen Bereichen der Sport- und Freizeitanlage feiern. Das Strandbad mit samt dem Sport- und Familienbad wird ab 14 Uhr ganz im Zeichen des sogenannten Pool Track stehen: Dabei ist das Geschick insbesondere der Kinder gefragt, die einen kniffligen Hindernisparcours in möglichst kurzer Zeit bewältigen sollen, der auf dem Wasser schwimmt. Als Preise winken Gutscheine für die Therme.