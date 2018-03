Therme: Deshalb wird es teurer und später

Im Stadtrat gibt es weiter Streit um die Mehrkosten für den Bau der Therme. Während Jürgen Müller (LI) die Verantwortung für den verzögerten Baubeginn bei Investor Andreas Schauer sieht, verweist die Stadt auf das Bürgerbegehren. Die Folgen der daraus folgenden Verschiebung des Baubeginns um ein Jahr müsse die Stadt tragen.

Müller beruft sich in einer Pressemitteilung auf den Zeitplan, den ein User auf Facebook zusammengestellt hat. Demnach waren die Unterlagen für Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung bis Ende Mai 2017 ausgelegt, daraufhin hätte der Stadtrat sich damit in seiner Sitzung am 11. Juli 2017 befassen können. Weil die Regierung von Schwaben für die Genehmigung des Flächennutzungsplans drei Monate Zeit brauche, wäre laut Müller auch ohne Bürgerentscheid eine Baugenehmigung nicht vor Ende Oktober möglich gewesen. Schauer habe aber öffentlich erklärt, dass der Bau wegen des Wasserstandes spätestens Anfang Oktober beginnen müsse.

Wer hat den schwarzen Peter?

Diesem Zeitplan widerspricht Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer: „Dieser spekulative Zeitplan hat einen entscheidenden Fehler. Er unterstellt, die Regierung von Schwaben hätte die drei Monate in jedem Fall ausgeschöpft. Dies ist falsch.“ Normalerweise bearbeite die Regierung die Genehmigung der Flächennutzungspläne deutlich schneller. „Ohne die Verzögerungen aus dem Bürger entscheid, wäre eine rechtzeitige Genehmigung des Flächennutzungsplanes möglich gewesen.“ Danach sei sowieso klar gewesen, dass kein Zeitdruck herrscht, da der Baubeginn auf das Jahr 2018 verschoben war.

Widmer nennt den Bürgerentscheid den „Auslöser einer Verkettung von Umständen, welche zu einer Verzögerung um aktuell ein Jahr geführt haben“. Ursprünglich war demnach Rückbau und Baustelleneinrichtung für Anfang Juli bis Ende September 2017 vorgesehen. Die Erdarbeiten sollten mit den ab 1. Oktober erlaubten Baumfällungen beginnen.

Das Projekt stockte mit Beginn der Unterschriftensammlung

Allerdings habe die Bürgerinitiative Eichwald bereits im März einen Bürgerentscheid gegen die Therme angekündigt. Die Stadt Lindau konnte dem Investor daher keine Beteiligung an weiteren Planungskosten für den Fall des Scheiterns des Projektes durch einen Bürgerentscheid zusagen. Schauer habe daraufhin die Planungsleistungen verringert, als die BI mit der Unterschriftensammlung begann, zudem habe er Aufträge für den Rückbau zurückgezogen, sodass die Firma andere Aufträge angenommen habe.

Nach Übergabe der Unterschriften für das Bürgerbegehren im Mai hätten die Stadtverwaltung und Schauer & Co. alle dem Bürgerbegehren entgegenlaufenden Arbeiten eingestellt. Dies sei nötig gewesen, um nicht den Eindruck zu erwecken, die Befürworter wollten vollendete Tatsachen schaffen. Der Stadtrat hat am 1. Juni 2017 das Bürgerbegehren für rechtlich zulässig erklärt, sodass die Arbeit an dem Projekt bis zum Bürgerentscheid am 23. Juli komplett ruhten mussten. Vor diesem Hintergrund sei bereits Ende Mai 2017 abzusehen gewesen, dass ein Baubeginn noch im vergangenen Jahr sehr schwer möglich sein würde, schreibt Widmer.

Um den Preis für das Sport- und Familienbad der Stadt möglichst gering zu halten, hätten Stadt und Investor in ihren Verträgen „keine hohen Risikopositionen“ berücksichtigt. Das habe aber zur Folge, dass Stadt und Investor Lösungen finden müssen, wenn es zu nicht vorhersehbaren Verzögerungen komme, die der Investor nicht zu vertreten habe. Deshalb kommt es jetzt zu neuen Verträgen über die Mehrkosten. Wie berichtet, sieht der Berater der Stadt zwei Millionen Euro zusätzliche Kosten für die Stadt als gerechtfertigt an.

Müller weist in seiner Mitteilung allerdings auch darauf hin, dass Schauer nun aus anderen Gründen die Verträge ändern will. Das habe nichts mit den Verzögerungen zu tun. Inhaltlich sagt Müller dazu nichts und verweist darauf, dass er nicht über Vertragsinhalte sprechen darf.

Widmer bestätigt aber Informationen der Lindauer Zeitung, dass sich Stadtverwaltung und Investor Schauer darauf geeinigt haben, die Therme rechtlich anders zu gewichten. „Die Therme soll nun größtenteils nach dem Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WEG) aufgeteilt werden. Ausgenommen sind der Saunaaußenbereich und die Freibad-Liegefläche.“ Das habe man bereits von eigenen Juristen und Beratern prüfen lassen und mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts besprochen. Das Urteil der Fachleute sei eindeutig, so schreibt Widmer: „Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in der Risikostruktur.“

Die Nachbarn erfahren von der Baugenehmigung erst hinterher

Die Verwaltung hofft deshalb, dass der Stadtrat nach Information über die Gründe für die Mehrkosten an diesem Mittwoch zwei Wochen später den neuen Verträgen zustimmen wird. Denn das ist Voraussetzung für die Baugenehmigung. Die wird die Stadt dem Bauherrn zustellen, den Nachbarn aber nicht, wie Widmer auf Anfrage der LZ erklärt. „Da es bei der Therme viele Nachbarn gibt, werden wir die Baugenehmigung öffentlich bekannt machen“, und zwar erst hinterher, kündigt der Pressesprecher an. Mit Erteilung der Baugenehmigung habe Investor Andreas Schauer aber sofort das Recht, mit dem Fällen der Bäume zu beginnen.

