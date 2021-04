Der Förderverein für erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung (FEE) lädt am Dienstag, 4. Mai, zum 20 Uhr zum Webinar „Ökologisches Bauen – Plusenergiehaus – Solarstrom im Städtebau“. Anmeldung sind ab sofort über E-mail: klima-webinar@gmx.de möglich. Spätestens am 2. Mai werden die Zugangsdaten dann per E-mail verschickt.

Referent zum Thema Ökologisches Bauen ist der Solararchitekten Rolf Disch. Es besteht die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen.

1994 sei Disch der Durchbruch zum ersten Plusenergiehaus weltweit gelungen, heißt es in der Ankündigung. Ein Haus, das mehr Energie produziert, als die Bewohner verbrauchen. Es ist ein Wohnhaus, das sich mit der Sonne dreht.

Infos zum Webinar erteilt: Michaela Dietenmeier unter der Telefonnumer 08382 / 273388 oder Katja Lutze unter der Telefonnummer 08382 / 2738181