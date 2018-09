Thekla Carola Wied spielt in Lindau

Die bekannte Münchener Schauspielerin Thekla Carola Wied gastiert am Samstag, 6. Oktober, im Theater Lindau. Sie präsentiert mit ihrem Programm „Stürmische Zeiten – Blick zurück nach vorn“ eine literarische Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Thekla Carola Wied kann auf viele erfolgreiche Filme und Theater-Engagements zurückblicken – und doch ist es die ZDF-Serie „Ich heirate eine Familie“ aus den 80ern, die am deutlichsten in Erinnerung ist. Die Schauspielerin ist mit ihrem ersten eigenen Soloprogramm zu Gast, informiert das Theater Lindau in einer Pressemitteilung. Demnach stellt sich Thekla Carola Wied an diesem Abend die Frage: Kann es etwas Aufregenderes geben, als den „Blick zurück“ in ein Jahrhundert wahrhaft „Stürmischer Zeiten“? Die Schauspielerin nimmt die Zuhörer mit auf eine literarische Zeitreise, die im „Blick zurück nach vorn“ das Vergangene mit der Gegenwart verbindet. Präsentiert werden literarische Zeugnisse dieser Epoche ab 1914, dem Geburtsjahr ihrer Mutter. Weimarer Republik, Nazideutschland, die Teilung Berlins, die DDR und ihr Zerfall, Emigration und die „Generation Burn-out“ – mit diesen Themen schlägt sie den Bogen zur Gegenwart. Die Besucher dürfen sich freuen auf Lyrik und Prosa von Kurt Tucholsky, Mascha Kaléko, Klabund, Lise Meitner, Erich Kästner, Günter Grass, Wolf Biermann, Peter Ensikat, Yaak Karsunke, Hanns Dieter Hüsch, Martin Suter und anderen. Begleitet wird Wied von Barbara Hölzer und Barbara Hennerfeind an der Gitarre.