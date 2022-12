Theatergruppe Oberreitnau spielt „Der Kampfgockel vom Moserhof“

Die Theatergruppe Oberreitnau öffnet ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder traditionell den Vorhang auf der Bühne im Freizeitzentrum Oberreitnau. Mit dem Stück „Der Kampfgockel vom Moserhof“ von Marianne Santl wird an sechs Abenden wieder ein Lustspiel zur Aufführung gebracht.

Der ganze Stolz des Moserbauern ist sein prächtiger Gockel. Dieser soll auch den nächsten Kampf- und Krähwettbewerb gewinnen. Dafür wird mit ihm auch eifrig geübt, sehr zum Leidwesen der restlichen Familie, den Leuten vom Dorf und den Feriengästen, heißt es in einer Ankündigung der Theatergruppe.

Plötzlich ist der Gockel nicht mehr da. Ist er seinen zahlreichen Feinden zum Opfer gefallen oder hat die Gemeinderatssitzung etwas mit dem Verschwinden zu tun? Schlimme Verdächtigungen, eigenartige Begebenheiten und seltsame Beobachtungen begleiten die schwierige Suche nach dem verschwundenen Federvieh.

Mit dabei sind wieder Horst Binder, Susi Gutensohn, Frederic Rupfle, Hans Schick, Dieter Enderle, Gertrud Fink, Elisabeth König, Ulrike Meßmer, Ayla Griebel und Peter Schmieg.

Die Aufführungen finden am 26. Dezember, 30. Dezember und am 7. Januar jeweils um 17.30 Uhr sowie am 29. Dezember, 5. Januar und 6. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitnau statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 4. Dezember. Karten können an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitnau abgeholt werden. Ab dem 5. Dezember können täglich zwischen 18 und 20 Uhr Karten telefonisch unter 0157/38267702 reserviert werden. Ab dem 4. Dezember um 12 Uhr werden auch Reservierungen per E-Mail unter karten@theatergruppe-oberreitnau.de entgegengenommen. Auch am Sonntag, den 11. Dezember, gibt es die Möglichkeit, Karten persönlich abzuholen von 10 bis 12 Uhr.