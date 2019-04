Theatergruppe Maroni feiert Premiere im Lindauer Club Vaudeville

Mit dem antifaschistischen Bauerntheaterstück „Die Unnützen“ hat die Theatergruppe Maroni ihre erste Produktion im Lindauer Club Vaudeville auf die Bühne gebracht. In einer Bauernstube wurde ein Leben in einer fiktiven nahen Zukunft mit all ihren Bedrohungen aufgezeigt, gleichzeitig Bezug auf vergangene menschliche Tragödien genommen.

Die Versorgungslage ist miserabel, selbst auf dem Land. Und eine diktatorische Obrigkeit versucht, erst mit sanftem, später mit radikalem Druck alles, was an Vorräten irgendwo versteckt oder gelagert ist, an sich zu bringen, egal auf wessen Kosten. So in etwa ist die Lage beschrieben, in der die Bauernfamilie steckt und versucht, aus diesem Dilemma wieder herauszukommen. Dass es verschiedene Lösungen oder Auswege/-flüchte gibt, sieht der Zuschauer an den (ehemaligen) Freunden oder Bekannten.

Die Traumrolle kommt in diesem Stück der Großmutter zu. Die hockt in ihrem Sessel, scheinbar ungerührt von allem, was sich da in der Stube so versammelt und widerspiegelt und was sich draußen an Bedrohlichem entwickelt. So hockt sie da, strickt oder schläft. Im Verlauf des Stücks darf sie auch mal die eine oder andere Lebensweisheit von sich geben. Dies geschieht schön gemach. Schließlich ist eine alte Dampflok ja kein D-Zug. Bei ihr liegt in der Ruhe die Kraft.

Mittels eines alten Röhrenradios erfahren das Publikum wie auch die Agierenden, was sich draußen abspielt, zumindest in der Version der Machthaber. Die Anordnungen selbst, was nun zu tun sei, überbringen zwei Offiziere. Das bedeutet, alle Lager mit Versorgungsgütern, sprich Nahrungsmitteln, aber auch alles, was mit Brennstäben zu tun hat, muss abgegeben werden, natürlich zum Wohle aller. Wer aller ist, kennt man ja aus vergangenen und gegenwärtigen diktatorischen Beispielen weltweit. Aus was die Brennstäbe genau bestehen, wird nicht erläutert, klar ist, dass die für alles, was mit Energie zu tun hat, benötigt werden. Teuer sind sie und eigentlich geschützt vor Manipulation, also auch vor Eingriffen, die die Dinger effektiver machen würden. Wobei Anne, die Bauerntochter, sich daran macht, die Dinger zu knacken.

Wer sind nun die Unnützen, die Frage bleibt offen. Ist es die Bevölkerung, sind es die Bauern, die Widerständler oder die Offiziere oder die autokratische Herrschaft? Jede der Figuren des Stückes sucht irgendwann, irgendwie ihren Weg zu finden, um sich entweder mit den Umständen halbwegs zu arrangieren oder dagegen zu opponieren. Oder ganz auf die Linie der autokratischen Herrschaften einzuschwenken, um auch noch etwas Sahne von der Milchkanne zu ergattern.

So folgt Anne ihrer großen Liebe Martina in den Untergrund nicht nur der Liebe wegen, sondern aus Überzeugung, dass dies der einzig richtige Weg sei. Der Rest der Familie versucht zunächst, irgendwie damit klarzukommen, kleinen Widerstand zu leisten, womit sie mit dem Versorgungskollektiv ja längst begonnen hatte. Denn dieses sollte allen über diese dürre Zeit helfen, was der Obrigkeit gar nicht passt. Als sich die Schlinge immer enger um sie alle zieht, zeigt sich, auf wen Verlass ist. In diesem Falle auf die Einsiedlerin, die da auf dem Berg in ihrem Haus lebt. Seine Haut retten will hingegen Ralf, der Milchbauer, der ganz auf die Linie einschwenkt, die von oben vorgegeben wird.

Und Oma schläft und strickt

Und zu all dem schweigt die Großmutter, schläft und strickt, strickt und schläft, gibt ihre Sprüche dann zum Besten, wenn keiner zuhört, außer das Publikum natürlich. Alles hat seine Zeit, scheint ihr Motto zu sein. Erst, als es nach ihrer Überzeugung soweit ist, steht sie auf und verteilt ihre Strickereien, allesamt bunte Sturmkappen, an die, die bereit sind, nun in den Widerstand zu gehen. Inklusive sie selbst. „Das Ende eines Zeitalters ist nicht gleichbedeutend mit dem Ende seiner Schrecken“, sagt sie und schließt mit den Worten: „Wir können niemals den Sieg über das erlangen, was uns niederdrückt, solange wir selbst glauben, darauf angewiesen zu sein“, nimmt die Uhr von der Wand, die seit zwei Stunden fünf nach zwölf anzeigt, zerdeppert sie auf dem Boden und folgt den andern. Die Zeit ist gekommen, oder vergangen, je nachdem.