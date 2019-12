Theatergruppe Hiltensweiler spielt das Stück „Tolldreiste Brüder“

„Tolldreiste Brüder“ lautet der Titel der Komödie aus der Feder von Autorin Beate Irmisch. Nach den Weihnachsfeiertagen heisst es für die Laienschauspieler der Theatergruppe Hiltensweiler wieder „Bühne frei“ im Hiltensweiler Ritter-Arnold-Saal.

„Ein Todesfall und ein Abschiedsbrief bringt die rachsüchtige und geldgeile Verwandtschaft von Onkel Batschi so richtig in Trapp. Ein listiger und turbulenter Kampf um das Erbe lässt die Wogen hochschlagen und verspricht dem Publikum höchst amüsante Theaterstunden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Theatergruppe. Der Erlös der ersten Vorstellung am Freitag, 27. Dezember, um 14 Uhr kommt wie in den vergangenen Jahren auch der örtlichen Kirchengemeinde zu Gute.

Weitere Aufführungstermine sind Samstag, 28. Dezember, ab 20Uhr, Sonntag, 29. Dezember, ab 19 Uhr, Montag, 30. Dezember, ab 20 Uhr, Mittwoch, 1. Januar, ab 16 Uhr, Donnerstag 2. Januar, ab 20 Uhr, Freitag, 3. Januar, ab 20 Uhr, Samstag, 4. Januar, ab 20 Uhr, Sonntag, 5. Januar, ab 19 Uhr, Montag, 6. Januar, ab 19 Uhr, Mittwoch, 8. Januar, ab 20 Uhr, Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr und Samstag, 11. Januar, ab 20Uhr.