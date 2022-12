Theater zeigt den Kampf der jungen Generation

Das Stück „No Planet B“ von Nick Wood ist am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr, und am Donnerstag, 12. Januar, um 10 Uhr im Theater Lindau zu sehen. Es handelt vom aktuellen Klimaschutz-Aktivismus der jungen Generation (Foto: Brigitta Weizenegger) und ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet. Das Theaterstück dauert circa 90 Minuten (keine Pause), Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, Schüler sieben Euro. Sie sind an der Theaterkasse erhältlich, Telefon 08382/9113911 oder Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de.