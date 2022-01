Theater Lindau darf die Hälfte der Plätze belegen

Theater in Bayern dürfen wieder 50 Prozent der Plätze belegen. Darauf macht das Theater Lindau aufmerksam. „Uns ist bewusst, dass die Inzidenzen so hoch sind wie nie zuvor, wir möchten aber daran erinnern, dass im Theater nach wie vor 2G+ Regel und die FFP2-Maskenpflicht im ganzen Haus gilt“, so Betriebsdirektorin Rebecca Scheiner. Die Betriebsdirektoron weist darauf hin, dass laut Statistiken nahezu „kein Infektionsgeschehen aus Kulturstätten“ bekannt sei.

Aufgrund der neuen Regelung in Bayern bestehe die Chance, für einige Stücke doch noch an Karten zu kommen. Von den zusätzlichen Plätzen profitieren Theaterbesucher am Mittwoch, 2. Februar, um 19.30 Uhr beim Stück „Angela I“ im Theater, am Montag, 14. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr bei „Faust in the Box“ auf der Hinterbühne, am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, jeweils um 19.30 Uhr bei „Arizona“ im Theater, am Samstag, 19.Februar, ebenfalls im Theater und zur gleichen Uhrzeit bei „David Helbock“ und am Dienstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr beim Stück „Was man von hier aus sehen kann“ im Theater. Hier sind laut Theater noch wenige Restkarten erhältlich. Außerdem gibt es zusätzliche Karten für Freitag und Samstag, 25. und 26. Februar, für „Elektrische Schatten“ auf der Hinterbühne. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 15 Uhr.

„Wir sind sehr glücklich, ein paar mehr Menschen wieder einen Theaterbesuch ermöglichen zu können“, sagt Alexander Warmbrunn, Intendant und Kulturamtsleiter in Lindau. Trotz der größeren Sitzplatzkapazität gibt es aber keine Karten mehr für „Chocolat“ am Samstag, 12. Februar, teilte das Theater Lindau mit.