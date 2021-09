Theater Lindau darf alle Plätze freigeben

Die Theaterkasse hat ab Montag, 13. September, neue Öffnungszeiten. Geöffnet ist immer am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag von 10 bis 13.30 Uhr und am Montag, Dienstag, Donnerstag zusätzlich von 15 bis 17 Uhr. Kontakt per Mail

oder telefonisch unter der Nummer 08382/9113911