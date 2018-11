Theater Bregenz bringt Oliver Twist auf die Bühne

Das Vorarlberger Landestheater zeigt in diesem Jahr als Weihnachtsstück „Oliver Twist“ von Charles Dickens – in zwei Versionen. Regisseur Ingo Berk, der auch die Theaterfassung geschrieben hat, inszeniert das Stück in einer Fassung für Kinder ab sechs Jahren und in einer längeren Version ab zwölf Jahren für Jugendliche und Erwachsene. Premiere ist am 28. November.

Oliver Twist hat viele schwierige Situationen zu überstehen und schafft es dabei aber irgendwie, sich nicht verbiegen zu lassen. Die ersten zehn Lebensjahre verbringt er in einem Waisenhaus. Auf der Suche nach einem besseren Leben landet Oliver schließlich in London, gerät allerdings in die Diebesbande um Fagin, der aus ihm einen Dieb machen will. Ein gewisser Monks will verhindern, dass Olivers wahre Herkunft ans Licht kommt – es scheint um viel Geld zu gehen. Sich nicht aufgeben, ein Ziel haben, für das es sich lohnt einzutreten, das sind zentrale Botschaften aus der diesjährigen Inszenierung zur Weihnachtszeit Oliver Twist.

Mit der Gestaltung von Bühne und Kostüm entführen die Bühnen- und Kostümbildnerin Eva Krämer und Regisseur Ingo Berk ihr Publikum in heutige Fantasiewelten von Kindern und in die spannungsreiche Atmosphäre von dunklen Straßenschluchten einer Großstadt, in der viele Abenteuer lauern. Das Ensemble mit Andreas Gaida, Felix Defèr, David Kopp, Johanna Köster und Kornelia Lüdorff wechselt die Rollen und spielt rund 18 verschiedene Figuren. In der Titelrolle ist Luzian Hirzel zu sehen.

Am 15. Dezember ab 15 Uhr ist das Stück in der Kinderfassung auch auf der Bühne des Lindauer Stadttheaters zu sehen.