The Peacocks spielen im Club Vaudeville

Sie gibt’s schon ewig. 25 Jahre oder so. Sie sind toll. Und sehen gut aus. Sie lieben was sie tun. Fast immer. Den Konzertbesuchern geht’s genauso. The Peacocks rocken und rollen, kämpfen und leiden, lachen und weinen. Auto fahren sie auch, und das nicht zu knapp. Den Erdball haben sie auf ihren Touren bestimmt schon ein Dutzend Mal umrundet. Belgien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Oesterreich, Spanien, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Finnland, Schweden, Norwegen, Holland und die USA wurden betourt. Macht rund 1500 Shows in den letzten Jahren. Aber immer noch hungrig. Trotz Rückenschmerzen, weil man auf Fußböden nicht gut schläft, zu viel Kaffee und Zigaretten. Pleite sind sie auch ständig. Doch die nächste Platte wird bestimmt großartig. The Peacocks versprechen Punk, Rockabilly, tolle Songs und coole Rhythmen. An diesem Samstag, 21. Dezember, treten sie im Club Vaudeville auf. Vorher spielen Tüchel. Die Show beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten kosten 17 Euro plus Gebühren. Foto: Club Vaudeville