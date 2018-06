The Kelly Family spielt in Dornbirn

The Kelly Family tourt durch Europa und gibt am 6. Juli ein Konzert auf dem Messegelände in Dornbirn. Laut Veranstalter ist die Musikerfamilie mit der „We got love“-Tour zum ersten Mal seit 1999 wieder auf Tournee.

„We Got Love – Live 2018“ ist eine musikalische Reise, die das Publikum durch 40 Jahre Bandgeschichte begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Natürlich werden die Kellys auch alle ihre Hits zum Besten geben. Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy, und Patricia Kelly sowie „Special Guest“ und Gründungsmitglied Paul Kelly präsentieren Songs wie „I can’t stop the love“, „Why Why Why“, „An Angel“, „Nanana“ und „Fell in Love with an Alien“. Aber auch neue Songs wie „We Got Love“, „Keep on singing“ oder auch „Brothers and Sisters“ werden dabei sein und das Konzert zu etwas ganz Besonderem machen, das Generationen verbindet. Die Konzerte der Kelly Family waren einst legendär und so wird es für viele Fans ein besonderes Erlebnis, das sehr emotional sein wird, verspricht der Veranstalter. Bei dem Konzert dürfen sich die Fans auf eine nach Kelly-Manier eindrucksvoll konzipierte Bühnenshow freuen. Ob mit überzeugender Lichtshow, Konfettiregen, spektakulärer Pyrotechnik oder auch Videoeinspielungen, die die Zeit von damals mit heute verschmelzen lassen – jedes Element unterstreiche die Songs ohne davon abzulenken, schreibt der Veranstalter weiter.

Tickets gibt es an allen oeticket-Verkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com.