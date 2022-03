„The Jakob Manz Project“ kommt nach Lindau in den Club Vaudeville

Das „The Jakob Manz Project“ ist zum dritten Mal in Lindau zu Gast. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung des Jazzclub Lindau (B) e.V. zusammen mit dem Club Vaudeville.

Jakob Manz gilt als Ausnahmetalent. Der 20-Jährige wurde bereits mit 16 Jahren ins Bundesjazzorchester aufgenommen, mit dem er in Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Kölner Philharmonie oder im Gasteig München sowie in vielen verschiedenen Ländern auftrat. Mit Hannes Stollsteimer (Keys), Frieder Klein (Bass) und Paul Albrecht (Drums) hat Manz drei Mitstreiter gefunden, die – kaum älter und ebenso talentiert wie er – gemeinsam eine mitreißende Vision von überzeugend souligem Jazz verwirklichen, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter heißt.

Das Konzert in Lindau findet am Samstag, 19. März, um 20 Uhr im Club Vaudeville in der Von-Behringstraße 6 bis 8 statt. Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr.