Testzentrum über Ostern geöffnet

Das Testzentrum an der Bösenreutiner Steig hat auch über die Osterfeiertage geöffnet, wie das Landratsamt mitteilt. Geöffnet ist am Gründonnerstag, 1. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr, am Karfreitag, 2. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr, am Karsamstag, 3. April, von 13.30 bis 17 Uhr und am Ostermontag, 5. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Ostersonntag bleibt das Testzentrum geschlossen. Es werden sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests gemacht. Für Antigen-Schnelltests ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter https://cov19screening.de.