Testspiel, Autogramme, Fotos: EV Lindau lädt zum Familientag ein

Zum Abschluss der Testspielserie haben sich die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders noch etwas Besonderes einfallen lassen. Zum Familyday und dem letzten Testspiel gegen die Oberligakonkurrenten und DEL2-Absteiger der Tölzer Löwen, am Sonntag (25. September / 16:30 Uhr), gibt es freien Eintritt für alle zum Spiel. Zudem bieten die Islanders schon ab 13 Uhr ein buntes Rahmenprogramm an.

Ab Sonntagmittag ist für alle Eishockeybegeisterten, Freunde und Gönner des EV Lindau in der Eissportarena einiges geboten. So wird die Mannschaft von 13 bis etwa 14.30 Uhr für Autogrammwünsche und Fotos zur Verfügung stehen sowie beim Ausschank und beim Grillen mit anpacken. Hier werden sich die Spieler in zwei Gruppen aufteilen und zwischendurch wechseln. Für die Kinder wird es eine Hüpfburg geben, die aber nur bei gutem Wetter angeboten werden kann.

Große Ehre für den Nachwuchs

Der Nachwuchs des EVL, die Young-Islanders, werden am Familyday auch eine große Rolle spielen, denn in den Drittelpausen werden alle Nachwuchsteams, die nicht im Spielbetrieb sind, vorgestellt werden. Eine ganz besondere Ehre wird dem Nachwuchs auch bei der Vorstellung der ersten Mannschaft zukommen, denn die jungen Cracks werden ihren Vorbildern aus dem Oberligateam, die Heimtrikots der neuen Spielzeit einzeln übergeben. Die Islanders hoffen zudem darauf, dass viele Fans, Sponsoren und Eishockeybegeisterte dieses Angebot zum Familyday annehmen und alle zusammen einen gelungen Saisonstart feiern.

Der letzte Testspielgegner der Islanders, die Tölzer Löwen, sind nach dem Abstieg aus DEL2 ebenfalls wieder ein Konkurrent für die Lindauer in der Oberliga Süd. Nach dem Abstieg gab es im Kader der Tölzer einige Veränderungen, welcher aber auf jeden Fall weiterhin gut besetzt ist. Von den Saale Bulls kam zum Beispiel Verteidiger Erik Gollenbeck, der Ex-Islanders Spieler Ludwig Nirschl konnte von den Indians aus Memmingen losgeeist werden, und als Goalie wurde Enrico Salvarani von den Ravensburg Towerstars verpflichtet. Auch auf den weiteren Positionen sind die Oberbayern durchwegs gut besetzt.

Gut eine Woche vor dem Start in die Oberliga-Spielzeit 2022/2023, am 30. September (19.30 Uhr) zu Hause gegen die Passau Black Hawks, ist es für die Lindauer zum Abschluss der Testspiele sicherlich ein echter Gradmesser, der die Trainingseinheiten zum Saisonstart hin noch beeinflussen wird.