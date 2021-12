Teresa Deufel: Von der Abiturientin, die weg will, zur ersten jungen Winzerin am Bodensee

Vom Bodensee bis auf die Ostalb, vom Schwarzwald-Baar-Heuberg bis zum Allgäu – Wieso sich Menschen entscheiden, in die Region zurückzukehren und was die Heimat für sie attraktiv macht, das zeigt das Magazin der Schwäbischen „Willkommen Daheim“, das jährlich zu Weihnachten erscheint. Neben dem Printprodukt zeigen wir Ihnen die Geschichten online aufbereitet und mit mehr Bildern und Videos versehen.

Es gibt viele Gründe in die Heimat zurückzukehren: Familie und Freunde, die vertraute Umgebung, attraktive Jobangebote.

Sie hatte gerade das Abitur in der Tasche, wollte in die Musik- oder Veranstaltungsbranche und die Welt sehen. Die Winzerei, der Familienbetrieb, darin sah sie eher ihre Vergangenheit. Doch nach dem Abschluss kam alles ganz anders.

Wer die Teresa Deufel von heute auf ihrem Hof in Bad Schachen bei Lindau besucht, der findet sie mit dem Telefon in der einen Hand, ihr Baby im anderen Arm.

Es ist beinahe ein Sinnbild dafür, wie viele Bälle Deufel inzwischen jongliert. Denn heute ist sie Winzerin und Mutter von drei Kindern. Zusätzlich kümmert sie sich um die Ferienwohnungen und um das Marketing für ihren Wein. Die Abiturientin ist also doch Winzerin geworden.

Über Nacht ändert sich alles

Schon kurz nach dem Abitur kommt es anders. Die erste große Reise war schon geplant, als plötzlich ihr Vater stirbt. Der Familienhof steht auf der Kippe. „Zunächst hat Mama den Wein weiterverkauft”, sagt sie, „doch die Leute wussten ja auch, dass der Winzer nicht mehr lebt.”

Deufel muss in ihrem jungen Alter eine Entscheidung treffen: die Winzerei, oder Studium und Reisen. Weg aus Lindau - das war doch ihr Plan. Kanada sollte die erste Station sein, viele Länder sollten folgen.

Handy in der Hand, Baby um den Bauch: Winzerin und Mutter sind eigentlich beides Vollzeitjobs. Teresa Deufel schafft beides. (Foto: Grischa Beißner)

Nach Kanada fährt sie tatsächlich für ein paar Monate. Doch als sie an Weihnachten zurückkehrt, steht die Entscheidung fest: Sie bleibt. Damals gerade 20 Jahre alt, widmet sie sich völlig ihrer neuen Aufgabe: „Ich wollte nicht nur als Mittlerin Wein verkaufen. Wenn ich das tue, dann richtig.“

Damit tritt sie in eine reine Männerdomäne ein. Es folgt viel Aufmerksamkeit: Viele Journalisten wollen eine Geschichte machen - aus ihrem Geschlecht, ihrem jungen Alter und natürlich dem Tod ihres Vaters. Doch die reale Teresa Deufel findet sich in diesen Berichten nicht so recht wieder. Sie definiert sich damals mehr über ihr Fernweh, wollte sich treiben lassen.

Die Pläne ändern sich, das Fernweh bleibt

Viele Freunde ziehen weg, studieren woanders, gehen auf die Reisen, die auch sie machen wollte. „Das hört sich vielleicht doof an, aber ich war da vielleicht doch ein wenig neidisch.”

Sie hingegen kommt nur bis Würzburg, wo 2004 ihre Ausbildung zur Winzerin auf einem Weingut startet. 2006 meldet sich das Fernweh wieder. Immerhin ein halbes Jahr verlässt sie Deutschland, macht ein Praktikum in London. Doch dann hat Würzburg sie wieder.

Dort folgt ihre Ausbildung zur Weinbautechnikerin. Erneut reizt die Ferne. Gerne würde sie Weinanbau in anderen Ländern kennenlernen. Doch ihre Lehrer raten ihr ab: Dort sei alles anders und wenn sie zurückkomme, müsse sie alles nochmal neu lernen.

Außerdem „brauche der Hof ein Gesicht”. Also bleibt sie hier, kehrt 2009 auf das Familiengut zurück. „Heute würde ich natürlich sagen: Schwachsinn, ob ich da jetzt zwei Jahre früher oder später angefangen hätte”, sagt sie und grinst. 2010 kommt ihr erster eigener Jahrgang auf den Markt. Die erste Winzerin am Bodensee ist erfolgreich.

Es wäre schon schön, wenn ich meinen Vater ab und an etwas fragen könnte Teresa Deufel, Winzerin am Bodensee

Dass sie sich nicht mit ihrem Vater austauschen kann, fehlt Deufel manchmal: „Es wäre schon schön, wenn ich meinen Vater ab und an etwas fragen könnte - aber vielleicht würden wir dann auch ewig diskutieren. So mache ich eben alles alleine. Klar, damit falle ich auch mal auf die Nase, aber das gehört dazu. Manchmal wäre es mir aber lieber, er wäre da, selbst wenn wir uns dann streiten könnten.”

Der Wunsch: Mehr Zeit fürs Mama sein

Am Anfang stürzt Deufel sich regelrecht in die Arbeit: „Als ich noch keine Familie hatte, war es mir egal, wie viel und ob ich auch sonntags arbeite.” Heute ist es deutlich schwieriger, die Balance zu finden.

Ihr kleines Mädchen verlangt viel Aufmerksamkeit. Nachmittags kommen ihre beiden Jungs von der Schule heim, da will sie lieber Mutter sein. Normalerweise ist sie viel für die Winzerei unterwegs, legt auch bei der Weinlese gerne selbst Hand an. Aber fürs Erste hat Ihr Mann die Außenarbeit übernommen, sie ist fast nur noch auf dem Hof. Die Kinder gehen vor.

Und was wurde aus dem Fernweh? Einfach mal abzuschalten ist im Alltag schwierig. Zeit für die Familie, für gemeinsame Unternehmungen, muss freigekämpft werden. Aber Urlaube klappen mittlerweile besser.

“Oft spontan und nicht so lang, aber sie klappen”, sagt sie. Ein paar Länder hat Deufel seither besucht, auch wenn es nicht so viele waren, wie sie sich mit 20 erträumt hatte.

Die weggezogenen Freunde haben alle weit vor ihr Familien gegründet - und kehren an den See zurück: „Die sagen, sie haben genug von der Ellenbogengesellschaft und wollen es wieder ruhiger haben”, berichtet Deufel schmunzelnd.

Falsch war der Pfad, den sie gewählt hat, dann doch nicht, mutmaßt sie. Sie jedenfalls fühlt sich wohl damit, ihren eigenen Weg gegangen zu sein.