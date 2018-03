Teilzeit- und Minijobs sind weiterhin in Frauenhand

73 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs sind im Landkreis Lindau in Frauenhand. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit Hinblick auf den internationalen Frauentag am Donnerstag, 8. März, hingewiesen. Bei den rund 7900 Teilzeit-Stellen im Landkreis liege der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 83 Prozent, wie die NGG in einer Pressemitteilung berichtet.

Claudia Weixler, Geschäftsführerin der NGG Allgäu, spricht von einer „Karrierefalle“: Gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien seien Minijobs und Teilzeit-Verträge stark verbreitet. „Die Kellnerin in Vollzeit ist die Ausnahme“, so Weixler. Wer jedoch 20 oder 25 Stunden arbeite, habe es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer. Das gehe aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Danach sind für Teilzeit-Beschäftigte auch Gehaltszuwächse und Beförderungen seltener, heißt es weiter in der Mitteilung. „Bei der Bezahlung stehen Frauen allgemein weiterhin deutlich schlechter da als Männer“, so Weixler. So würden Frauen in Deutschland zuletzt 21 Prozent weniger als Männer verdienen. Das habe das Statistische Bundesamt ermittelt. Zwar gebe es für Frauen im Kreis Lindau am Bodensee seit diesem Jahr erstmals einen Rechtsanspruch darauf zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdiene. Doch das Lohntransparenzgesetz gelte lediglich in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. „Davon hat kaum eine Köchin oder Bäckereifachverkäuferin im Kleinbetrieb etwas“, so Weixler weiter in der Mitteilung. Hier müsse die künftige Bundesregierung dringend nachbessern. Sollte die Politik nicht deutlich mehr gegen die Lohnungerechtigkeit unternehmen, dürfte sich nach Einschätzung der NGG auch die Altersarmut für Frauen im Kreis Lindau am Bodensee verschärfen. In einer aktuellen Studie beziffert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die „weibliche Rentenlücke“ in den alten Bundesländern auf 42 Prozent.

Ein Rentner erhält demnach Bezüge von durchschnittlich 994 Euro im Monat. Eine Rentnerin kommt dagegen nur auf 576 Euro. Weixler: „Am Ende ist das auch für den Staat eine teure Sache. Die öffentliche Hand muss dann Armutsrenten durch Grundsicherung im Alter und Zuschüsse fürs Wohnen aufbessern.“