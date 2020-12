Teilnahme am Weihnachtsgottesdienst unbedingt anmelden

Die Kirchengemeinde St.Stephan-Christuskirche lädt an Heiligabend zu vier Gottesdiensten und einer Online-Weihnachtsfeier ein. Entgegen früheren Informationen bittet die Gemeinde dringend darum, sich zu allen vier Gottesdiensten anzumelden.

Vor der Inselhalle wird um 15.30 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel und Bläserensemble gefeiert. Dieser ist besonders für Familien geeignet. Um 17 folgt ein weiterer Gottesdienst vor der Inselhalle. Für Besucher aller Gottesdienste gilt, ein großzügig bemessener Sicherheitsabstand einzuhalten, das Tragen von Masken und das Verbot von größeren Taschen und Rücksäcken. Da an den drei Eingängen die Zahl der Mitfeiernden erfasst wird, bittet die Gemeinde um rechtzeitiges Kommen. Wer eine Sitzgelegenheit braucht, möge diese bitte mitbringen.

Auch in St. Stephan findet um 15.30 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst statt und in der Christuskirche gibt es um 17 Uhr eine Christvesper. Die Zahl der Plätze ist jeweils sehr begrenzt. Wer per Video am Gottesdienst teilnehmen möchte, kann dies am 24. Dezember, ab 15.30 Uhr. Der Videogottesdienst aus der Christuskirche bringt die Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtspredigt sowie klassische Weihnachtslieder, gesungen von einem Vokalensemble, ins heimische Wohnzimmer. Die Christmetten entfallen in diesem Jahr wegen der Ausgangssperre. Der Link um den Gottesdienst abzurufen ist zu finden unter ww.lindau-evangelisch.de

Eine Anmelung ist im Pfarramt bis Mittwoch, 23. Dezember, 12 Uhr möglich. Die Telefonnummer lautet 08382 / 651 und die E-Mailadresse ist pfarramt.stephanchristus.li@elkb.de.