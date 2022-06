Teddy sucht ein neues Zuhause

Teddy ist ein Zwergspitz und etwa einem halben Jahr als. Der kleine, possierliche Welpe ist seit Mai im Tierheim. Er ist sehr wachsam, intelligent und mitteilungsbedürftig. Er benötigt in seinem Alter noch eine Hundeschule und vom künftigen Besitzer entsprechend Zeit, Erziehung, Liebe und Führung. Der kleine Welpe will natürlich nicht allein sein. Er geht sehr gerne Gassi und liebt Pfützen. Die Fellpflege mag er auch. Teddy passt nicht so gut in eine Familie mit Kleinkindern, da er selbst ein quirliger Kerl ist. Er sucht einen ruhigen Platz, am liebsten mit Garten, den er bewachen kann. Nur weil er süß und anhänglich aussieht, ist er trotzdem ein selbstbewusster Kerl. Teddy ist sehr lieb, verschmust und anhänglich und sucht ein Zuhause, in dem er mit seinem zunkünftigen Besitzer ein Leben lang durch dick und dünn gehen kann. Wer sich für den Welpen näher interessiert, kann sich, kann mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382/ 72365 in Verbindung setzen.