Technische Störung führt erneut zu Bahn-Verspätungen

Schlechte Nachrichten für Pendler zum Wochenanfang: Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montagmorgen, gegen 6.45 Uhr, mitteilt kommt es aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Raum Kißlegg auf den Strecken Memmingen - Hergatz / Hergatz - Aulendorf und Memmingen - Buchloe zu Beeinträchtigungen. „Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Gegen 7.24 Uhr dann die gute Nachricht: Die Signalstörung konnte behoben werden. Die Fahrgäste müsstem dennoch mit Folgeverzögerungen auf den Strecken Memmingen - Hergatz / Hergatz - Aulendorf und Memmingen - Buchloe rechnen, heißt es in der DB-Meldung.

Erst vor fünf Tagen hatte die Bahn wegen einer technischen Störung einen Schienenersatzverkehr zwischen Lindau-Insel und Hergatz einrichten müssen.