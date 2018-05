TC Lindau holt zwei Titel

Am Pfingstwochenende haben in Gersthofen die schwäbischen Tennisjugendmeisterschaften stattgefunden. Mit zwölf Mädchen und Jungen schickte der Tennisclub Lindau (TCL) eines der zahlenmäßig stärksten Teams ins Turnier. Lotte Helmensdorfer und Nicolai Graninger waren in ihren Altersklassen nicht zu schlagen und holten den Titel.

Sich leistungsmäßig gegen die stärksten Spieler aus Schwaben durchzusetzen, sollte laut Vereinsbericht für die Lindauer Nachwuchsspieler eine nicht ganz leichte Aufgabe sein. Für die Jüngsten war ein Turnier über mehrere Tage eine neue Erfahrung. Hier wurde Paul Probst in der Altersklasse U9 Dritter. Den zweiten Platz erkämpfte sich Amelie Hejtmanek bei den Mädchen U8: Sie setzte sie sich im Halbfinale im Matchtiebreak durch, hatte jedoch im Finale kein Glück und unterlag im Tiebreak.

Besser machte es Lotte Helmensdorfer: Die TCL-Spielerin dominierte den Mädchenwettbewerb U10 ohne Satzverlust und konnte somit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Und in der Altersklasse U16 gewann Nicolai Graninger nach einem souveränen Turnierverlauf mit 6:2/6:3 gegen seinen starken Augsburger Kontrahenten.

Mit diesen herausragenden Leistungen sieht sich der TC Lindau im Nachwuchsbereich weiterhin auf einem guten Weg.