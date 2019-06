Tausende feiern eine riesige Open-Air-Party

Vier Lindauer Seglertage voller Musik, sportlicher Höhepunkte, Freude und Genuss sind am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen. Und während rundherum viele Veranstaltungen aus Sorge vor Unwettern abgesagt wurden, feierten in Lindau Tausende Menschen das Leben – und natürlich die rund 2000 Segler auf 305 Segelschiffen, die die 69. Rund Um, die als eines der letzten großen Abenteuer am Bodensee gilt, erfolgreich gemeistert haben.

Funkelnd leuchten: Das Feuerwerk, das das Kulturamt Lindau den Besuchern und den Seglern spendiert begeistert zehn Minuten lang die Zuschauer. (Foto: Susi Donner)

Samstagnacht am Lindauer Hafen. Der Himmel über Leuchtturm und Löwe blinkt und blitzt golden, rot und blau vom Feuerwerk. Die Augen der vielen Besucher, die das funkelnde Spektakel von der Hafenpromenade aus beobachten, leuchten ebenfalls. Vor guter Laune und Begeisterung. Die Stimmung ist heiß – und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen, sondern vor allem weil ihnen zur karibischen Nacht die Band Son Pa Ti mit den lebensfrohen Rhythmen von Son, Salsa, Cha-Cha-Cha, Rumba und Bolero einheizt. Und direkt nach dem Feuerwerk, das das Kulturamt Lindau zur Freude der Zuschauer und zur Ehre der Segler der Rund Um veranstaltet, spielen sie weiter. Und als wäre nie eine Pause gewesen, ist sofort der ganze Platz vor der Bühne wieder mit Tanzenden gefüllt. Und es ist völlig egal, ob sie den kubanischen Son beherrschen oder nicht. Hauptsache tanzen. Sich bewegen. Singen. Glücklich sein. „Aisha“ klingt es in den Nachthimmel, oder „El Bilongo“ und Hunderte hoch gereckte Arme wiegen sich dazu weich in der lauen Sommerluft.

Glücklich sind auch Arnold Weiner und Ulrike Weiß vom Kulturamt. Der Wetterbericht war für die gesamten vier Seglertage so mies, dass sie sich auf das Schlimmste eingestellt hatten. Und nun dieses Glück. Jedes Unwetter hat einen Bogen um Lindau gemacht. Blitze waren maximal als Wetterleuchten in der Ferne zu sehen. „Nur am Donnerstag hatten wir einen kurzen Schauer, der uns dafür einen fantastischen Regenbogen beschert hat“, sagt Weiner froh. Das gesamte geplante Programm der Lindauer Seglertage zur 69. Rund Um konnte stattfinden. Alle Bands und Chöre sind stets vor begeistertem Publikum aufgetreten.

Gut gelaunt auftreten: Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (3. von links) wird von Karl-Christian Bay (links), dem Präsidenten des LSC, und Landrat Elmar Stegmann (hinter Herrmann) auf die Hohentwiel geleitet. (Foto: Susi Donner)

Innenminister Herrmann gibt den Startschuss

Während am Donnerstag also ein Regenbogen den Himmel bunt färbte, glimmte am Freitag, zum Start der Segelschiffe in die lange Regattanacht, für einen kurzen Moment die Leuchtkugel als Startsignal. Kein Geringerer als Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hatte den Startschuss für die Nacht der Nächte auf dem „Schwäbischen Meer“ abgegeben. Vom Schaufelraddampfer Hohentwiel aus, auf dem auch die Gewinner der Verlosung der Lindauer Zeitung und des Lindauer Seglerclubs mitfahren durften.

Fröhlich entern: Die Hohentwil ist das Startschiff der 69. Rund Um. Die Gewinner der Verlosung von Lindauer Zeitung und Lindauer Seglercub sind mittendrin statt nur dabei. (Foto: Susi Donner)

Vom Leuchtturm aus kommentierten Werner Hemmeter und BR-Moderator Christoph Scheule das Geschehen an der Startlinie. Keiner weiß mehr über das Segeln und den Bodensee und kann es auch noch so gut erklären wie Hemmeter, den sein Co-Moderator so treffend Segler-Legende nennt. Werner Hemmeter ist die Rund Um selbst 39-mal mitgesegelt und ist Gewinner des Großen Blauen Bandes vom Bodensee. Mit viel Herzblut erzählte er den unzähligen Zaungästen vom günstigen Nord-Ostwind. Von den Gefahren des vielen Treibholzes für die nächtlichen Segler. Von der besonderen Bauweise der Katamarane oder den fliegenden Yachten, den Foilern, die wie hochempfindliche Rennpferde über den See jagen können.

Interessant erzählen: Keiner moderiert schöner und spannender die Rund Um an, als Segler-Legende Werner Hemmeter und Christoph Scheule vom BR (Foto: Susi Donner)

Und auf dem See glänzten derweil die weißen Segel, die nach Herrmanns Startschuss rasch Richtung Sonnenuntergang verschwanden. Die Zuschauer tauchten tanzend in die Lange Seglernacht ein, mit der Band Die Dicken Fische, die mit „Ich bin dabei, bist du dabei“ von Clueso einluden, sich verträumt und tanzend zu verlieren. „Fantastisch sind die“ jubelte Monika, im engen schwarzen T-Shirt, auf dessen Brust in fetten weißen Buchstaben „Dicke Fische“ stand.

Zurück zur Samstagnacht. Um 24 Uhr muss leider Schluss sein und Son Pa Ti halten sich exakt an das Versprechen zur Bettruhe, das den Gästen und Anwohnern gegeben wurde. Mit „Oye como va, mi Ritmo, bueno pa’ gozar Mulata…“ verabschieden sie sich von ihren enthusiastischen Tänzern, die mit verklärtem Blick zur Bühne hinaufjubeln. Als längst alle zu Hause sind, geht ein kleiner Regenschauer über Lindau nieder und erfrischt die Luft. Und pünktlich zum Start des Me-ckatzer Hafenfrühschoppens am Sonntagvormittag, mit bayerischem Weißwurstfrühstück und der Allgäuer Huigartemusik an der Hafenpromenade, mit dem die Lindauer Seglertage gemütlich ausklingen, steht die Sonne wieder am weiß-blauen Wölkchen-Himmel. Was für Seglertage, was für Sommernächte. Ein Lindauer Traum geht zu Ende.