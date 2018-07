Tausende Besucher feiern das 36. Lindauer Stadtfest

Über 60 Programmpunkte, über zwölf Stunden lang, und über die ganze Insel verstreut – Musik, Tanz, Akrobatik, Spiel und Spaß – dazu jede Menge leckeres Essen und Trinken, Sonnenschein und gute Laune, das war das 36. Lindau Stadtfest, zu dem am Samstag wahre Heerscharen von Menschen auf die Insel gepilgert sind.

Gleich am Tor zur Insel, am Anlagenhügel, lockt das Rutsch und Flutsch. Bei hochsommerlich heißen 30 Grad Lufttemperatur sitzen dort so viele Menschen wie selten zuvor und genießen den Schatten der großen Bäume. Und die Kinder haben sehr viel Spaß mit ein bisschen Folie und Wasser. Lothar Höfler hat die Rutschpartie bestens im Griff, sorgt dafür dass die Kinder mit Abstand rutschen und immer die richtige Wassermenge den kleinen Hügel hinunterläuft. „Ich bin hier heute der Chef, alle fragen mich, ob sie rutschen dürfen, das hat es noch nie gegeben“, sagt er und lacht.

Unten in der großen Pfütze steht Patrick. Er will an der Hand von Papa Andreas Ihler nur planschen – der Kleine ist erst zwölf Monate alt und es ist sein erstes Stadtfest – ein echtes Familienfest. Vom Kleinkind bis zur Oma haben dort alle Spaß.

Am Kinderplatz im Altstadtschulhof lässt sich Emily Winter, die in Lindau mit ihren Eltern Urlaub macht, von Wally Gießing vom Familienzentrum Mini Maxi ein glitzerndes Einhorn auf die Wange malen. Und ein paar Meter weiter hat Nila beim Bierkistenstapeln neun Kisten aufeinandergestapelt, bevor ihr Turm umkippt und sie in das Seil von Jonas von der Fachakademie Marienheim fällt, der sie gesichert hat. Auf der Showbühne der Lindauer Moschtköpf tanzen derweil die Kinder bei der Kinderdisco, während sich Papa und Mama die legendären Krautspätzle aus der Pfanne schmecken lassen.

Wolfgang und Gertraud Merk alias das Zauberer-Duo „Chicago“ sind von Anfang als Akteure beim Stadtfest dabei. Zwischen zwei Vorstellungen erinnern sie sich an das erste Stadtfest, damals, vor 36 Jahren. Ein paar Leute aus dem Club Vaudeville hatten die Idee, ein Fest mitten in Lindau für Lindau zu machen. „Kommt aus den Häusern heraus, Leute. Stellt eure Tische und Stühle auf“, hieß es damals. Alles habe klein angefangen und ist jedes Jahr gewachsen. „Ausgefallen und besonders war es damals schon, und ist es heute noch“, sagen der Zauberer und seine Assistentin.

Das musikalische Angebot ist riesig

Und da haben sie Recht. Allein, was auf den neun Bühnen an Musik geboten ist: Das musikalische Repertoire der Bands spannt sich von Volksmusik über Jazz, Punk und Rock ‘n Roll und macht einfach nur gute Laune. Das einzige Problem, das die meisten Stadtfestbesucher haben dürften, ist, dass sie nie und nimmer alles, was sie gerne gehört hätten, anhören können. „Da hast du gerade eine großartige Band verpasst“, sagt Manfred Dempfle zu seiner Cousine. Der Lindenberger meint das Duo Stangenbohnenpartei, das auf der Gerberschanze gespielt hat und neben ihrem außergewöhnliche Namen eine außergewöhnliche Geschichte bietet: Jared Rust (Gitarre) und Serena Engel (Cello) stammen aus Australien und USA, haben sich in Taiwan gefunden und leben jetzt im Allgäu. Die Cousine hat in der Zwischenzeit die österreichische Band Folkshilfe am Barfüßerplatz angehört, glücklich abgetanzt und ist restlos begeistert.

Trotz des Badewetters sind schon zu Beginn des 36. Stadtfestes alle Plätze und Schanzen gut besucht. Und das wird bis in die späte Nacht auch so bleiben. Auf jedem Stückchen Wiese haben die Besucher ihre Decken ausgebreitet und finden dieses kostenlose und multikulturelle Fest unter freiem Himmel einfach nur grandios. Beim serbischen Club vor dem Alten Rathaus tanzen ein paar Frauen serbische Tänze, am Brettermarkt gibt es türkische Spezialitäten und am Rüberplatz spielen „Hurahagel“ aus dem Allgäu. Auf der Römerschanze freut sich Lichttechniker Johannes vom Club, dass er für die Punkrockband „Casino Blackout“ das Licht machen darf.

Je später der Tag, desto voller die Plätze. Es ist noch um Mitternacht so warm, dass man übers Sommerkleid nicht mal ein dünnes Jäckchen braucht. „Ich bin vom Lindauer Stadtfest sehr begeistert“, erklärt Simone Messer, die mit Freunden aus Ravensburg das Fest besucht und schwärmt: „Ich komme jedes Jahr. Ich kenne kein vergleichbar entspanntes Fest, mit so viel Programm und in so schöner Atmosphäre.“ Ein Lob, das der Club Vaudeville als Veranstalter sicher gern hört.