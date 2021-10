Tauffest auf der Lindauer Gartenschau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Monaten ständiger Veränderungen feierten insgesamt neunzehn Jugendliche am letzten Wochenende im September 2021 die langersehnte Konfirmation. Mit Schulbeginn im September letzten Jahrs startet der Kurs, um bald darauf wegen der hohen Inzidenzwerte wieder unterbrochen zu werden. Dann folgte eine Phase mit wöchentlichen online-Treffen.

Gerade die jüngeren Mitarbeiter im Team des Konfirmandenkurses steuerten eine Fülle methodischer Anregungen bei, um die digitalen Kurstreffen sehr abwechslungsreich zu gestalten. Sobald wieder Präsenztreffen möglich waren, trafen sich alle wieder im Gemeindehaus Hospiz am Paradiesplatz oder in einer der beiden Kirchen. So konnte auch miteinander Abendmahl gefeiert werden. Nach den letzten Vorbereitungstreffen in den ersten Wochen des neuen Schuljahres war es dann endlich soweit.

Da drei der Konfirmanden noch nicht getauft waren, begann das Wochenende mit einem Jugendgottesdienst am Schiff der Kirchen auf dem Gelände der Lindauer Gartenschau, den etwas hundertzwanzig Personen mitfeierten. Zusammen mit zwei weiteren Geschwistern ließen sich die drei Jugendlichen an einem herrlichen Herbstabend im Bodensee durch Untertauchen taufen.

Das sicher bleibende Erlebnis wurde umrahmt von Musik der Band der Jungen Kirche luv und einem anschließenden kleinen Empfang am Schiff der Kirchen, organisiert von den beteiligten Familien. Samstag folgte in der Christuskirche ein Beicht- und Abendmahlsgottesdienst mit der Möglichkeit, selbst verfasste Briefe an Gott an ein großes Holzkreuz zu nageln. Sonntag schließlich trafen sich alle in St. Stephan, um dort das Konfirmationsversprechen und die Segnung der einzelnen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu feiern. Am darauffolgenden Montag, für den Schulbefreiung beantragt werden konnte, ging es dann zur Dobelmühle, wo die nun Konfirmierten ein buntes Programm mit erlebnispädagogischen Spielen, Niederseil-Parcours, Grillen und Hochseilgarten erwartete.

Konfirmiert wurden: Clara Sophie Filipowitsch, Emma Haas, Rosalie Haug, Olivia Klappoth, Anna Stiefenhofer, Viktoria Uellendahl, Jona Bährle, Luca de Boer, Joshua Leopold Grübel, Luis Jäger, Johannes Kiefer, Mika Meyer, Bastian Müller, Wilko Park, Hans Poreda, Moritz Reichel, Julian Richter, Lovis Steinmayer und Niklas Vlazny.

Die Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskichre wünscht den konfirmierten Jugendlichen für ihren weiteren Weg alles Gute und Gottes Segen!