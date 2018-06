Tatort BOGY: Schüler schreiben einen Krimi

Eine Schule als Tatort? Kann das sein? Darf das sein? Die Autorin Katrin Stehle führt die Schüler der 6. Klassen des Bodensee-Gymnasiums in die hohe Kunst des Krimischreibens ein. Ein originelles Geheft weist dabei den Weg von der kreativen Idee zum fertigen Produkt und zeigt, wie präzise man vorgehen muss, bevor der eigentliche Schreibprozess überhaupt erst beginnen kann, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

So bedarf es zunächst einmal eines Schreibanlasses oder sogenannter Prämissen. „Was wäre, wenn ich Superkräfte hätte“, schreibt ein Schüler. Wie soll man sich die Hauptfiguren vorstellen? Am besten ist es, so die Autorin, wenn man die Kontrahenten Täter und Opfer einander gegenüberstellt und sie sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. „Cool“ als typisches Detektivmerkmal taucht bei den Jungs laut Mitteilung fast immer auf. Auch der Tatort wird näher beleuchtet. Schein und Sein spielen hierbei eine Rolle, denn oft trügt derselbe eben. Natürlich ist der Phantasietatort oft in der eigenen Lebenswelt der Schüler angesiedelt, und so wundert es nicht, wenn plötzlich ein Geschichtslehrer bei der Demonstration der Handhabung eines mittelalterlichen Schwertes zu Tode kommt. Spannung und Spannungsaufbau, Verzögerungen und Einschübe, all das, was Autoren als sprachliche Werkzeuge gebrauchen, lernen die Kinder hier spielerisch.

Zum Schluss darf sich jeder noch einen passenden Titel für seinen Krimi aussuchen, denn auch dieser sei enorm wichtig, weil er beim Leser Neugier erwecken müsse. „Scheintot im Klassenzimmer“ oder „Der Kreidemord“ erfüllen diesen Zweck ganz wunderbar, schmunzelt die Autorin. Sie ermuntert die jungen Schreiberinnen und Schreiber weiter an ihren Krimis zu feilen, denn auch ihr gelängen gute Geschichten nicht in einem Wurf.

Autorin aus dem Allgäu

Katrin Stehle ist 1972 im Allgäu geboren. Nach dem Studium erfüllte sie sich so viele Kindheitsträume wie möglich, arbeitete unter anderem in einem mobilen Kinder- und Jugendtheater als Krankenhausclown und gründete einen eigenen Kindermitmachzirkus. 1998 erhielt sie das Literaturstipendium für ihr Erstlingswerk „Jule Windsbraut“ und 2001 den staatlichen Förderpreis für Literatur Bayern. 2004/05 besuchte sie die Drehbuchschule der AutorenschuleHanburg/Berlin und erhielt 2008 das Paul-Maar-Stipendium für Kinder- /und Jugendliteraturtheater.

Sie hat 14 Romane veröffentlicht und lebt mit ihren beiden Kindern nun wieder im Allgäu.

Im Einzelgespräch der Schule gab sie laut Mitteilung Einblicke in ihr Leben, die erschütternd sind und zugleich Mut machen. 2013 erkrankte sie an akuter Leukämie. Aufgrund einer Stammzellentransplantation geht es ihr heute wieder gut und sie kann an neuen Büchern arbeiten. Sie bedauert, dass es viel zu viele Nachrichten über Menschen gebe, die an Leukämie gestorben sind. „Ich habe selbst ein paar kennengelernt und viel Glück gehabt“, so Stehle. In ihrem Fall konnte ihre Schwester das lebensrettende Knochenmark spenden. (lz)