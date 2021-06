Tasche gerät in Fahrradspeichen

Erneut ist in Lindau eine Radfahrerin gestürzt, als eine am Lenker befestigte Tasche sich gelöst hat und in die Speichen geriet. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 49-jährige Frau am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr mit ihrem Rennrad die Eichwaldstraße auf Höhe der neuen Therme. Die Frau stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße und verletzte sich am Kopf, da sie auch keinen Helm trug. Sie wurde zur Versorgung in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, immer einen Fahrradhelm zu tragen, um schwere Verletzungen am Kopf zu verhindern.