Tarja Prüss erhält Auszeichnung

Die Lindauer Journalistin Tarja Prüss (Foto) ist mit dem Scandinavian Travel Award ausgezeichnet worden. Mit dem Preis wird ihr Blog „Tarjas Blog - Alles über Finnland“ (www.tarjasblog.de) ausgezeichnet, auf dem sie seit fünf Jahren ihre Leidenschaft für das Land im hohen Norden in Wort und Bild teilt. Der Preis wird jedes Jahr von der Reisemesse Essen und dem Verlag Nordis für innovative Projekte aus und für Nordeuropa vergeben. Er wird in drei Kategorien verliehen: nordische Tourismusdestinationen, Reiseanbieter aus der DACH Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Webseiten über den Norden. In diese Kategorie fallen Reiseportale, Blogs und klassische Online-Präsentationen rund um das Thema Skandinavien. Eine unabhängige Fachjury aus Reisejournalisten (Thomas Kliem, Hans Klüche, Claudia Rothkamp, Kirsten Panzer) beurteilt die Bewerbungen.