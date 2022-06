Tanzen unter einer Diskokugel direkt am See: Das geht in Lindau – mit VIDEO

Ein roter Knopf: Das ist alles, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Wer ihn aber drückt, wird von der Lindauer Insel in einen Club „gebeamt“ – also natürlich nicht wirklich, aber Musik und die schillernden Lichter sorgen zumindest für Disco-Stimmung direkt am Bodensee. Über den Besuch einer öffentlichen Tanzfläche.

Es ist Dienstagabend, Ende Mai. Gerade hat es noch geregnet, jetzt kämpft sich die schwache Abendsonne durch weiße Wolken. Der Regen hat die Luft erfrischt. Auf der Lindenschanze, kurz vor der Hinteren Insel, kann man den Sonnenuntergang neuerdings auf einer öffentlichen Tanzfläche feiern..

Musikanlage, Discokugel und Stroboskops

Noch ist es still. Ins Auge fällt ein roter Buzzer-Knopf, der an solche aus Quiz-Shows erinnert. Er ist Teil der Lindauer Kunstveranstaltung Biennale, die von Mai bis September in der ganzen Stadt Kunstwerke ausstellt.

Drückt man auf den Knopf aktiviert man eine Musikanlage, Discokugel und Stroboskops. Dann geht die Party los: „You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you...“ dröhnt aus der Anlage. Seine Augen abwenden, wie es in dem Songtext heißt, kann man vor allem nicht von dem in rot-orangenes Licht getauchten Bodensee ein paar Meter weiter. Die Discokugel beginnt sich zu drehen – und die Tanzenden sich auch. Still stehen geht fast nicht mehr. Die schimmernden Lichter bespielen abwechselnd die Baumkronen und die Tanzfläche aus Kies.

Ein Lied lang spielt die Anlage. „Pardon the way that I stare. There's nothin' else to compare“, singt Frankie Valli über die Lindenschanze hinweg. Und in diesem Moment fällt einem tatsächlich wenig ein, was man mit diesem Erlebnis vergleichen könnte.

Tanzen macht glücklich

Zu verdanken haben die Lindauer die Disco im Freien der Künstlerin Maria Anwander. Die Bregenzerin hat eine ähnliche öffentliche Tanzfläche vor zehn Jahren auch schon einmal im Stadtpark in Innsbruck konzipiert.

Und jetzt zum Glück auch im Lindau. Als die Musik ausgeht, das Stroboskop stoppt und die Discokugel wieder fast unsichtbar in der Baumkrone wird, fühlt man sich befreit. Tanzen macht wirklich glücklich – umso mehr an einem Ort, an dem man es sonst nicht macht.