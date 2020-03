Tanner AG als guter Arbeitgeber ausgezeichnet

Die Tanner AG darf sich nun zu den besten Arbeitgebern in Deutschland zählen. Beim Wettbewerb der Initiative „Great Place to Work“ wurde das Unternehmen in der Kategorie der Firmen mit 101 bis 250 Beschäftigten ausgezeichnet. Man toppe damit das Ergebnis des vergangenen Jahres als einer der besten Arbeitgeber in Bayern, teilt das Unternehmen mit.

Vorausgegangen ist der Auszeichnung eine anonyme Befragung der Beschäftigten der Tanner AG im vergangenen Herbst. Deren Meinung war gefragt zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance.

Dass sich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich verbessert hat, zeigen sowohl der Trust Index, der Mittelwert aus allen Fragen, als auch die Gesamtbewertung, teilt Tanner mit. . Letztere ist zusammengefasst in der Aussage „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.“. Dieser Aussage stimmen 92 Prozent der Befragten zu. Bei „Glaubwürdigkeit“, „Respekt“, „Fairness“, „Stolz“ und „Teamgeist“ bewerten die Beschäftigten das Unternehmen fast ausschließlich mit „exzellent“. Damit liegt Tanner im Bereich der besten fünf Prozent aller teilnehmenden Arbeitgeber.

Dieses Ergebnis ist für Stefan Kügel, Vorstandschef der Tanner AG, ein Beleg, dass sich die Initiativen des vergangenen Jahres gelohnt haben. „Wir haben die Anregungen aus dem letzten Wettbewerb zum Anlass genommen, Tanner als Arbeitgeber weiter zu verbessern.“

Ein „Great Place to Work“ ist Tanner auch für Auszubildende, wie die zusätzliche „Great Start!“-Zertifizierung bestätigt. In diese sind das Feedback von elf Auszubildenden und eine Befragung zum betrieblichen Ausbildungskonzept als Bewertungskriterien eingeflossen. „Wir freuen uns sehr über die 100-prozentige Zustimmung zur Aussage, dass Tanner ein sehr guter Ausbildungsbetrieb ist“, so Kügel.